汶萊酷刑「亂石砸死同性戀」　喬治克隆尼霸氣喊：這9間飯店不准住

▲喬治克隆尼抵制汶萊投資飯店。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

東南亞的小國汶萊下月將頒布新法，同性戀者將處以「石刑」（即以亂石打死）。好萊塢影星喬治克隆尼因此呼籲，抵制由9間由汶萊投資的連鎖飯店，他表示，「我過去也曾住過這幾間飯店，那是因為我沒有好好做功課，不曉得擁有它的人是誰。」後續也有許多名人表態抵制，包含知名編劇達斯汀與BBC資深編輯辛普森（John Simpson）。

喬治克隆尼（George Clooney）在娛樂網站《Deadline》發表文章指出，這部新法形同侵犯人權，不過汶萊是君主制，任何抵制都不會對改變這些法律產生影響，「但我們真的要付錢給這些侵犯人權的行為嗎？」喬治克隆尼也提到，他曾經住過由汶萊投資局（Brunei Investment Agency）成立的飯店，但那都是因為他沒做好功課，「我們只要入住，就等於把錢放入那些用亂石砸死、鞭打公民的人的口袋。」

被喬治克隆尼點名的多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）在世界各國都有據點，包含英國、洛杉磯、巴黎、羅馬與米蘭。編劇達斯汀（Dustin Lance Black）也在推特上表示，「如果你繼續入住這些飯店，表示你正在替這些殺人犯提供經濟收入。」

汶萊2014年成為第一個嚴格執行伊斯蘭律法的國家，不過所有刑責也只適用於穆斯林，觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」，竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。儘管飽受各界砲轟，汶萊蘇丹兼總理包奇亞（Hassanal Bolkiah）也不為所動。