15日籍男持觀光簽入進泰國　設基地下海「電話詐騙」全遭逮

▲泰國29日破獲一處日本電話詐騙集團基地，並逮捕15名日籍嫌犯。（圖／pixabay）



國際中心／綜合外電報導

泰國警方29日在芭達雅破獲一處電話詐騙據點，同時逮捕了15名22歲至54歲的日本籍男性嫌犯。該詐騙集團以國外為犯案基地，往日本國內撥打詐騙電話，偽裝成債權公司負責人，傳送假帳單後騙取匯款。據悉，受害人數約有500多人，不法所得高達8900萬日幣（約台幣2470萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，泰國警察29日在東部度假勝地芭達雅一處民宅內破獲日本詐騙集團基地，現場共有52台使用網路迴線的IP電話、19台筆電以及以日文編寫的教學手冊，此外，詐騙集團還在牆上貼上「絕對要賺錢！」、「要有責任感！」等標語，總計得手金額高達8900萬日幣。據了解，被逮的15名嫌犯3、4個月前以觀光簽證入境泰國，隨後在芭達雅附近郊區租下一棟民宅，以該民宅作為詐騙據點並在此共同生活。

警方表示，這是首起在泰國破獲向日本進行詐騙的案件，未來日本警方將會派員前往當地，並請泰國警方協助共同調查。目前泰國警方暫時以非法就業嫌疑將15人逮捕，15名嫌犯被逮後對於跨國電話詐騙一事皆稱「毫不知情」，堅決否認犯行。