美副助卿庫克訪台！　討論全球跨境議題「加強美台合作」

▲ 奈瑞莎庫克（Nerissa J. Cook）。（圖／翻攝自美國國務院官網）

國際中心／綜合報導

美國國務院高級官員、國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa J. Cook）27日至30日來台訪問。外交部28日表示，庫克此行討論了台、美都關切的全球跨境議題，進一步加強雙方的合作與了解，並且「再度凸顯台美夥伴關係緊密友好」。

庫克在國務院主管國際組織事務，這次台美雙方都沒有透露庫克此行的具體日程和議題。不過，最近有多項跡象顯示，美國正在加強與台灣的關係，包括川普政府默許對台灣出售F-16戰機等。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿表示，庫克訪台期間參加了有關國際經濟與發展議題的會議，以促進美國、台灣及其他夥伴在相關議題的合作。庫克曾於2016年3月8日至10日訪問台灣，期間也曾出席一場討論經濟發展的國際會議。

美國國務院的網頁上顯示，庫克進入國際組織局前，曾擔任代理歐洲和歐亞事務副助卿。從2001年至2009年，庫克擔任歐洲和歐亞事務局「政策和全球問題辦公室」主任，並從1995年至2000年擔任該部門與俄羅斯、烏克蘭及哈薩克的副總統委員會協調員。