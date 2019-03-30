老婆想離！狠夫挽回失敗惱羞「舉高丟下橋」　12m高空墜地命危

▲ 男子架起老婆丟下橋，女子重摔在地上。（圖／翻攝自YouTube／LiveLeak TV）

國際中心／綜合報導

土耳其日前發生一起驚悚的家暴案件，一對夫妻發生劇烈爭吵，女方提出離婚後便轉身離開，沒想到丈夫一路緊跟，試圖挽回不成，一氣之下一將女子抬起、自4層樓高的橋上丟下。男子殘忍的犯行全被附近監視器拍得一清二楚，影片曝光後也讓網友嚇得直喊「好可怕！」

根據LiveLeak網站，這對夫婦結婚僅8個月，2人發生激烈口角後，女方憤而離家。事發當時，女方正在公車總站，準備搭上公車離開，但丈夫不斷跟著她，想勸她回家，勸說失敗後疑似惱羞成怒，將女子自12公尺高空扔下橋。

由影片中可見，站在橋邊的男子彎下腰，抱住妻子的大腿，將她抬離地面後，讓她背靠欄杆翻下橋，犯案過程僅短短12秒，隨後貌似想逃離現場，快速移動幾步後又不放心的跑回橋邊。此外，另一台監視器也錄下妻子墜地的瞬間，只見她重重摔落橋下，在地上痛苦掙扎，鞋子也飛到一旁，畫面相當驚悚。

據報導，路人目睹女子摔下橋後，嚇得馬上報警，但她重傷命危，目前仍在醫院接受治療；男子則在犯案後逃逸，隨後才向警方自首。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。