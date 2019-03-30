來自星星的大麥克？　踢球踢到一半...漢堡從天而降球員全嚇壞

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不只有外星人，連外星漢堡都要入侵地球？英國科赤斯特聯足球俱樂部（Colchester United FC）的球場上居然天外飛來一個「大麥克」，讓球員當場又害怕又困惑，循線得知真相後，竟發現這個漢堡真的是從外太空掉落。

據《天空體育》報導，科赤斯特聯足俱樂部日前正在進行例行賽時，發現了一個保麗龍盒子裡裝著GoPro相機和一個「大麥克漢堡」，合理推測應該是從天上掉下來的，不過當球員們想仔細研究時，卻接到了一通神秘的電話，電話裡的人表示盒子屬於他，而且也在前往球場的路上。

▲大麥克從外太空掉了下來。（圖／翻攝自YouTube／Killem）

真相大白後，來電的男子原來是國外的Youtuber湯姆（Tom Stanniland），目前在進行一項實驗，企圖利用氣象氣球將GoPro相機和漢堡送往外太空，從球場上的結果來看，他的確做到了，只是最後氣象氣球漏氣，於是漢堡又掉回了地球。

湯姆趕到現場後試吃了一口漢堡，隨後苦笑表示，「遊蕩過外太空的漢堡實在太乾了，不如地球上原本的漢堡美味。」事後他把這整個過程剪輯成影片分享到自己的Youtube頻道，從GoPro相機的畫面可以看到它真的穿越了雲層，飛到了外太空之中。