救救邋遢男友！3種超簡單街頭潮流風　夏天就這樣幫他打扮

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當女生打扮得漂漂亮亮，卻看到男友隨便穿穿就出門，那種傻眼的心情真的很無奈，要讓男友別邋遢，女孩們不如自己先搞懂「男生的街頭潮流風」，再將這些風格套用在男友身上，其中有3種搭配方式簡單易上手，趕緊學會，到了夏天，好好為男友精心打扮一番吧！

1.短袖與長褲的搭配

只需要挑選一件Oversize的短袖，接著搭配寬鬆的長褲或是工作褲，而短袖的部份，試著在裡面加一件內搭，將下襬露出來，這樣會更有層次，或是將袖子捲起來，再將下襬收進褲子裡，也是可行的方案；長褲的部份，可以試著將褲管捲起，把長襪露出來，這樣會有視覺增高的效果。

▲較有層次的穿搭。（圖／翻攝自Wear.JP）

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▲將褲管捲起，會有視覺增高的效果。（圖／翻攝自Wtaps官網）

2.短袖與短褲的搭配

短袖與短褲的搭配是最簡單的，只需要選擇版型好看或是Oversize的短袖，搭配一件工作短褲與寬鬆短褲即可。顏色部份，保守一點選擇黑色、灰色、綠色、白色，大膽一點可以試著搭配黃色、紫色，這2個流行的顏色，不過，需要注意身上不要有太多的亮色系，不然會顯得沒有重點哦！

▲短袖與短褲的組合是最好掌握的。（圖／翻攝自Wear.JP）

3.短袖襯衫與長褲的搭配

夏天可以試試短袖襯衫，不但好搭配也不容易出錯，顏色可以選擇適合夏天的粉色或灰色，而扣子要不要扣全依個人喜好；內搭的部份，白色是最安全的；褲子盡量以寬鬆為主，畢竟夏天可是很熱的。

▲褲子寬鬆為主，顏色可挑選黑色或綠色。（圖／翻攝自Wear.JP）

▲把下擺露出來會更有層次。（圖／翻攝自Wtaps官網）

這3種搭配都是夏天的最佳選擇，而且都很簡單，基本上只要單品挑得好，整體就不會有太大的問題，希望幾種穿搭，能幫助到各位女孩兒，出手好好地拯救男友們！

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