日本Kent Hat推出甜點帽子！超逼真馬卡龍、可麗露像新鮮出爐

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@kent_hat

別以為食物和帽子搭不上邊，日本品牌KENT HAT專門製作「麵包帽子」，你沒聽錯，不論是菠蘿麵包、法國麵包、馬卡龍全都能變身帽子。可愛俏皮的造型，馬上引起日本女孩們瘋狂收藏！

創辦人KENT和你我一樣，原本是一名普通的上班族，只是喜歡用帽子去搭配造型，不過市面上賣的帽子多數都是一個尺寸，讓他萌生想自己製作帽子的想法。之後便發想出，「食物和帽子相結合」的款式。

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隨後便誕生了Kent Hat手工製作麵包帽，也受到許多日本女生的喜愛，例如馬卡龍、菠蘿麵包、可麗露等美食，都能變成戴在頭上的帽子，絕對吸睛度破表。

只不過麵包的造型都十分獨特，因此手工程序也相對複雜，KENT全都按單製作，要從版型開始，蒸氣塑形、調整尺寸，最後收邊完成作品，至少要用上2-3禮拜，所以每一頂帽子都是心血結晶，就和麵包出爐一樣，需要耐心等候。並且使用舒適的羊毛氈製作，每頂都與眾不同。

Kent Hat手工製作麵包帽，售價大約台幣NT$4,000-NT$5,000，雖然價格不親民，卻是擁有特殊的含義。因為KENT提到，「希望這一些帽子，能夠讓每個人多出一些微笑，在相遇時擁有更多的對話。」

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