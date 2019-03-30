沒有台灣！日本4/1發表新天皇元號　通知世界195「國家」

▲日本將透過派駐各國大使館、辦事處傳達新元號與新天皇上任相關事宜。（圖／路透社）



國際中心／綜合外電報導

日本新天皇即將在5月1日正式即位，而接續平成的新元號也將在4月1日由官方長官菅義偉對外宣布，並由首相安倍晉三說明新元號的由來與涵義。外務省30日則表示，4月1日發表新元號後，將會馬上通知「被日本承認的國家」，總計有195國。據悉，其中將不包括台灣。

根據日本電視台TBS NEWS報導，外相河野太郎表示，4月1日公布新元號後，日本將會隨即通知受日本承認的195個國家，屆時將會透過位在各國的大使館、辦事處等駐地機構代為向該國說明。除了受日本承認的195個國家外，也將一併通知聯合國、歐盟有關於5月1日新天皇上任與新的元號。

根據日本內閣決議，日本政府目前承認的國家數共有196國，其中扣掉日本本國，則有195國，其中並不包含台灣、巴勒斯坦、索馬利蘭以及北韓。

根據《時事通信》報導，新年號會在4月1日當天舉行「新元號懇談會」，並由首相與參眾兩院的正副議長討論，經全閣僚會議協議，發布改元政令後，再由官房長官菅義偉對外發表。新元號發表後，會在5月1日德仁皇太子即位後正式啟用。