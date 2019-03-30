低溫中顫抖！街友路邊熟睡被員工潑冷水　麥當勞道歉了

▲街友過著不穩定的生活。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國19歲女子喬治雅（Georgia Kenny）陷入無家可歸的狀態已1年，她經常在一家24小時營業的麥當勞外面睡覺，日前卻被員工潑冷水，她的睡袋與衣服全部濕透，在低溫中顫抖。該家麥當勞的發言人為此致歉，未來會再加強與員工的溝通。

《太陽報》報導，喬治雅習慣在英格蘭萊斯特（Leicester）一家麥當勞外面睡覺，她日前醒來時發現身上都是水，「員工倒了一大桶水在我身上。」她強調，員工其實可以先叫醒她，而不是趁她睡覺時做出這種舉動，「早上非常冷，我整天都是濕的。」

還不清楚喬治雅無家可歸的真正原因，她說明自己不喜歡去住青年旅舍，那裡充斥許多吸毒的人，她也曾染上毒癮，不過已戒毒約7到8周。她選擇麥當勞是因為覺得此處很安全，餐廳整晚都開著燈，外面也有監視器。

44歲的男子西蒙（Simon Clayton）當時正好要去工作，他看到有麥當勞的員工向街友潑水，「他沒有試著叫醒她。」他批評這件事就是攻擊，已向警方通報，他知道企業不希望街友睡在店外，但這太過分。

該家麥當勞事後致歉並說明，員工當時有口頭要求女街友離開；然而，這個說法與路人的陳述並不同。41歲的藝術家萊拉（Leila Houston）當時也在現場，她給了喬治雅一個擁抱，對方難過流下淚水。