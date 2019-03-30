失眠男長噁爛「壁癌舌」！1天狂灌6能量飲料　接吻連女友都嚇壞

▲能量飲料示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

許多事物都是適可而止就好，包括許多人每天不可或缺的咖啡因，澳洲一名教師就分享自己血淋淋的經歷，每當精神不濟時便會買能量飲品來喝，不知不覺養成依賴的習慣，一天至少都喝5、6罐。近日他終於發現大事不妙，在臉書上po出舌頭被嚴重腐蝕、脫皮的照片，相當怵目驚心。

據《每日郵報》報導，這位來自澳洲的教師丹（Dan Royals）日前在臉書社團「Get It Off Your Chest」分享自己舌頭被嚴重腐蝕的照片，從畫面上可以看到，丹的舌頭長出大小不一的水泡，有的甚至還脫皮，有如被灼傷一般，連跟女友接吻時，對方都差點被嚇暈，之所以會這樣，這是因為每天至少喝5到6罐能量飲品。

急忙就醫後，醫生告訴丹，因為能量飲料中的高糖分、化學物質維生素B、胺基酸造成舌頭持續承受太大的刺激，才會發生異變。丹也稱每天都定時刷牙，相當注重口腔衛生，雖然有吸菸的習慣，但確信造成舌頭被腐蝕的元兇絕對是能量飲品，在臉書發文就是要提醒大眾千萬別跟自己一樣，輕忽能量飲品的危險性。

此事件引起網友嘩然，許多人表示震驚，「以後不敢再喝能量飲料了！」但同時也有人質疑，過量飲用能量飲品固然是會損害身體，但其舌頭的狀況並非由能量飲品造成，「他也有高血壓嗎？如果沒有，能量飲品可能不是他的問題的根源。為甚麼只是舌頭，而不是臉頰、牙齦和喉嚨呢？」也有人認為，其舌頭的狀況應該是「地圖舌」（geographic tongue，又稱花剝苔、遊走性舌炎）。

事實上，咖啡因對許多人來說是每日必需品，若是沒有攝取，可能整天工作時都會精神不濟、難以專注，適量的攝取咖啡因可以幫助人們提神，但若是太過依賴、攝取過多，許多事物都是過猶不及的，可能就會導致健康亮紅燈。

據了解，高糖分、營養價值的食品，除了會對舌頭造成太大的壓力，世界衛生組織的一項研究也表明，牙齒蛀牙的原因就來自攝取過多高酸性和高糖分的食品，而能量飲料正符合這兩項標準，且能量飲料還會導致牙齒琺瑯質的剝落；另外，正常人喝酒時，也要避免咖啡因與酒精一起飲用，才不會引起「清醒的醉酒」。