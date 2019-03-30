2020年是最後一次民主選舉？　華郵記者憂：台灣變香港

▲羅金認為北京正從多方面對台灣施壓。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

海峽兩岸近年的互動逐漸升溫，尤其高雄市長韓國瑜拜訪中國大陸駐港最高機關中聯辦引發熱議。長期關注兩岸事務的《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）則撰文指出，在台灣內部隨處可見北京影響的痕跡，他認為美國應該要有所作為，正視台灣所面臨的民主危機，「否則2020年可能是台灣最後一次有意義的選舉。」

羅金認為，中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會就明確表示，「一國兩制」在台灣的具體實現形式，等同試圖打破兩岸現狀。羅金在報導中引述陸委會副主委陳明祺的話，如果國民黨重新掌權，2020年以後的台灣選舉將轉為香港模式，「2020年可能是台灣最後一次有意義的選舉，2020年將是統一的開始。」

羅金以「美國須幫助台灣抵抗中國統治」（The United States must help Taiwan resist Chinese dominance）為題，呼籲華府需意識到中國大陸不斷滲透並破壞台灣民主。羅金認為，儘管「台灣關係法」明確指出，「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。」但自2019年開始，北京當局卻無視這些文字，接連透過經濟、政治手段干涉台灣事務。

北京對台灣的影響並不直接「硬著來」，羅金表示，他們透過親北京團體，大量收購台灣媒體，並在社群媒體中發散議題，更利用經濟、外交手段持續打壓台灣在國際組織內的地位。羅金甚至以高雄市長韓國瑜與中聯辦會晤舉例，他認為國民黨優先考慮哪一方顯而易見。

儘管華府有許多親台官員，也非常有意願協助台灣捍衛民主，但數量與立場卻不夠穩定，美國也沒有完整的戰略可以應付中國大陸對台灣的威脅，但羅金認為台灣時間已經不多，美國政府應盡速有所作為。