川金破局內幕「英韓文件曝光」 　路透：川普要北韓轉交核武給美國

▲ 分析人士指出，美方立場的無核化版本已遭到北韓數度拒絕，而如今這份文件可能被金正恩視為侮辱和挑釁。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

川金二會破局收場，但根據路透社29日獨家消息，就在2月28日原定簽署河內宣言的這一天，美國總統川普在飯店轉交一份文件給北韓，要求平壤當局轉交所有核武及燃料至美國，外傳這是川普首次親自向北韓領導人金正恩明確解釋美方立場的無核化涵義。只不過，當日2人的午宴臨時取消，川普提前舉辦記者會，並於會後直接搭機返美。

消息人士透露，川普當時是在大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）把這份由英文、韓文撰寫而成的文件轉交給北韓，內容包括「完全、可驗證、不可逆的無核化」，並要求北韓全面拆除核設施、化學與生物作戰項目與相關雙重用途性能，以及彈道飛彈、發射裝置及相關設施。

此外，文件也包括4大要點。第一，北韓要提出一份全面性的核項目清單，並完整開放美國及國際稽查人員進入北韓核設施；第二，停止一切相關活動以及興建新設施；第三，拆除所有核設施；第四，把所有核項目有關的科學家與技術人員轉移至商業活動領域。

事實上，在峰會結束後，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）就已證實有這份文件存在，但他沒提到的是，美方要求北韓轉移核武及燃料至美國。而北韓官員事後則是斥責美方提出「強盜式」（gangster-like）的要求，並稱平壤政府考慮暫停與美方的會談，並重新評估自願性的飛彈核試驗禁令。

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▲ 美國總統川普與北韓領導人金正恩2月28日的午宴臨時喊卡，擺好的餐桌空無一人。（圖／路透）

在路透社報導刊出後，白宮並未做出回應，而美國國務院則是拒絕對此發表評論。

「這是波頓一開始就想要的，但這顯然行不通」，美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）北韓專家陶恩（Jenny Town）表示，其實美方這份文件所提及的內容並不讓人意外，但這個版本已被拒絕多次，一再重提是個相當侮辱的作法，「如果美國真的想認真來談判，他們應該要瞭解，這不是他們可以採取的方法。」

自川金二會以來，美國與北韓雙方的接觸似乎處於不確定的狀態。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日提到，希望能在未來幾周派出團隊前往北韓，但迄今仍沒有任何下文。

▼ 美國總統川普。（圖／路透社）