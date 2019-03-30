快訊／蘋果證實：AirPower無線充電器「計畫已死」　取消上市

▲蘋果AirPower無線充電器公開為亮相，號稱可同時為iPhone手機、Apple Watch、AirPods耳機充電，如今卻傳出研發計畫取消。（圖／翻攝自Apple官網）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果（Apple）上星期才一連串發表新品，AirPods 2耳機甚至出了「無線充電版」，眾多果粉都在期待AirPower無線充電器到底什麼時候才會正式販售。不過卻有消息指出，蘋果AirPower產品的計畫已經正式取消了，原因是AirPower一直沒法達成蘋果要求的高規格標準。

根據科技網站「TechCrunch」與「Engadget」收到Apple資深副總裁里奇奧（Dan Riccio）的聲明，證實「高調宣傳」的AirPower無線充電器已經被取消。內容指出：「經過多方努力後，我們得出結論是，AirPower無法達到我們的高標準，因此只好取消這個計畫。對於期待這次發表的消費者，我們深感歉意，但我們仍相信未來屬於無線的技術，將致力推動無線體驗的發展。」

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▲AirPower還意外出現在AirPods 2外包裝盒上。（圖／翻攝自MacRumors網站）

據了解，蘋果於2017年首次宣布推出iPhone X、iPhone 8，以及公開亮相AirPower的產品。iPhone X與iPhone 8是蘋果最早支持無線充電的手機，當時蘋果還高調宣傳，將會在2018年推出AirPower無線充電器。另一點值得注意的是，蘋果本週發布具有無線充電功能的AirPods 2上，在新AirPods的包裝上甚至還提到了AirPower。

然而，2018年一整年中，蘋果包括春季發表會、WWDC、秋季發表會甚至是10月底的iPad Pro發表會都沒有出現，如今卻傳出AirPower正式「已死」，這對蘋果而言是一項罕見的失誤。AirPower仍沒有推出，即使如此，蘋果使用者仍可以使用其他Qi無線充電標準的第三方製造商所發行的充電墊，為iPhone手機、Apple Watch和AirPods耳機進行無線充電。

「彭博」曾在去年6月報導，AirPower存在嚴重的過熱問題，導致AirPower晶片難以與正在進行充電的蘋果產品相互通信。由於AirPower的概念是能同時為iPhone、Apple Watch、AirPods無線充電，用戶還能直接在iPhone上看到所有充電設備的「充電狀態」。這項技術目前只有Apple開發，也意味著AirPower無線充電器內需要裝置多個線圈，導致過熱問題尚未被解決。