「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

▲ 女學生發現了外貌評分表後，決定採取行動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林書荷／編譯

美國馬里蘭州一群男高中生一年多前製作了一份「外貌評分表」，近期被流傳開來，內容將校內的女同學依照外表評比，滿分為10分，有人得了9.4分、有人被認為只有5.5分。女學生們對於這種行為忍無可忍，於是聯合在一次會議中發表演講，震撼了眾多師生，更讓製作評分表的男同學站出來道歉，成功扭轉了校內風氣。

女高中生貝貝哈尼（Yasmin Behbehani）一天走進教室時，朋友施密特（Nicky Schmidt）問她是否看過這份表單，「我們都被評分了。」貝貝哈尼並不願看這份「排行榜」，也不想知道自己是否在上面。她才花4年從進食障礙中復原，過去一段時間努力不把自己與他人比較。然而，本月初在一個早晨的課堂中，貝貝哈尼收到了一封簡訊，內容就是這份評分表的截圖。

這份表單是男學生在手機上打出來的，上頭有18位女學生的姓名，貝貝哈尼也在自己的名字旁看到了分數。《華盛頓郵報》指出，這樣的評分表多年來並不少見，也不是第一次在Bethesda-Chevy Chase高中發生。然而，在當今#MeToo運動崛起的時代，女學生們決定不能繼續容忍這樣的事，而是成為勇於改變的世代。

一名女學生施瓦茨（Lee Schwartz）表示，「雖然我的好朋友們會跟我聊天、相處，但知道在這些表象底下，他們默默地給我打分數，這確實感覺被背叛了」，「我是他們的朋友，卻也是個數字。」女學生們除了感到被侵犯、被物化，就連起身上廁所都感到不自在，深怕同學會掃視她們的身體、修改那些評分的小數點。

這群女高中生決定向校方檢舉這件事，要求除了適當處份，還必須向全校公開說明這種負面文化。校方之後讓一名男學生留校查看，不過這項懲處並不會顯示在他的在校紀錄中。對於這種處置方式不滿的施密特於是聯絡了15名女同學，聯合在隔天向校方抗議，「告訴他們我們感到不安全，也厭倦了這樣的毒性文化。」

最後，約有40名學生現身，也與校方達成共識，決定在國際婦女節當天召開會議。當天有80多名到場，在兩個半小時內，許多女孩發表了熱烈的演說，訴說成長過程中遭受性騷擾的經歷。最先製作評分表的那位18歲男孩也在場中，他聽完後站起身，承認自己的行為並且道歉。

這位匿名的男學生受訪時表示，在場中這麼長時間被那麼多人點名，是一件壓力很大的事。他坦承，當在既定文化中，談論他人的外貌被視為正常的事時，製作評分表看似沒什麼，「我知道自己在這個世界上擁有一定的特權。我是白人男性，就讀很富有的高中。我很容易忘了行為的後果，也會認為自己身處許多事物之上。」

在這次會議之後，這所高中的男、女學生幾乎每周都會在中午時聚集，討論如何避免這類事件再度發生，而那名男學生也參與其中。他表示，很後悔製作那份評分表，也感激這些女生站出來說話，而這個回憶會深深烙印在心中， 「時代不一樣了，很多事情真的需要改變」。