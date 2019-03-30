加菲貓電話天天被沖到法國海邊！30年「供貨謎團」終於破解

▲法國海邊出現許多加菲貓電話。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

法國菲尼斯泰爾省（Finistere）北部的一處海灘30多年來，一直有「加菲貓」造型的電話被沖到岸上，讓當地居民百思不解。如今這個30多年的謎團終於找到解答，原來是有一個被暴風雨吹落海的貨櫃卡在一處山洞內，而貨櫃當時就是裝滿加菲貓電話，才會持續不斷「供貨」。

綜合外媒報導，布列塔尼（Brittany）地區的環保團體「Ar Viltansou」負責人席默寧（Claire Simonin）表示，該協會成立了18年，幾乎每次淨灘活動的時候，都會撿到亮橘色的加菲貓電話碎片，甚至有完整的電話。這個電話主體是加菲貓大大圓圓的臉，背上放著與按鍵連在一起的話筒，光是在去年，這個海灘上就撿到超過200個碎片或零件，相當奇特。



因此，「Ar Viltansou」長期以來一直想找到「供貨來源」，在29日，該團體的五位成員和幾名記者根據當地居民線報，終於找到一個難以抵達的山洞，探勘後才發現有個貨櫃卡在山洞底部，只有退潮的時候才能進去。席默寧形容「這是我此生第一次看到這樣的景象，洞穴裡面都是加菲貓電話和貨櫃的碎片，還有大約23台完整的電話，散落在各處，海水就這樣沖刷它們長達30年」。

先前有一名當地農夫聯絡Ar Viltansou，他表示看到洞穴裡面有貨櫃卡住，應該是在1980年代的一場暴風雨之後被沖到這裡的，因為在那之後，海灘上就開始出現加菲貓電話。加菲貓在1980年代時大紅，許多以牠為造型的玩具或用品也熱銷，至今仍有收藏家會在網路上收購這款電話。

現在，法國海灘上的加菲貓電話謎團已經解開，Ar Viltansou和當地警方都表示，未來會繼續設法把這些電話都清除，以保護海洋和沙灘環境。