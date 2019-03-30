美中貿易談判「有重大進展」！川普經濟顧問：沒設期限會談到好

▲美國財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合外電報導



美國和中國尋求解決關稅衝突於上周舉行新一輪談判，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）29日接受財經媒體CNBC專訪時指出，美方貿易談判代表與中方做出「重大進展」。庫德洛也表示，這是兩國有史以來最大規模的貿易談判，必須要做到好，目前沒有規劃期限。



庫德洛在節目上時提到，「在本周五於北京的最新一輪談判完成後，我們雙方都取得了重大的進展」。同時，美國談判團隊，包含財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）已經從北京搭機返回美國，下周，中國副總理劉鶴將率令團隊前往華盛頓，繼續協商。



主持人問到貿易談判是否有設定時程表，或是預計何時會完成，庫德洛則回答沒有，政府想要的就是幫美國爭取到一個很棒的協議，「是總統上任第一天以來的目標，而且我們現在已經取得極重大的進展，這是兩個國家有史以來最大規模、最有深度的協商討論了，但必須要做到最好」。

梅努欽先前也在推特上表示，「美國貿易代表團和我結束了有建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴下周在華盛頓繼續這些重要的討論」。新華社報導則說，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展，劉鶴將在下周應邀訪美繼續談。