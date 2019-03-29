深夜性侵23歲學姐2次！渣男隔天「裝沒事」向女友求婚…笑著接受親友祝福

▲賈斯汀趁著學姐喝醉、女友休息時，硬上對方得逞。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

英國一名23歲女子蘇菲（化名，Sophie）近日在職場上遇到小1歲的高中學弟賈斯汀（Justin Finnerty），本以為是一場美好的重逢，卻在與同事的聚會後全都變調。蘇菲聚會後醉倒，被賈斯汀及其女友收留，卻在深夜被男方性侵2次得逞。最誇張的是，賈斯汀隔天還向女友求婚。

綜合外媒報導，蘇菲在一間超市找到工作後，意外發現失聯多年的高中學弟在這上班，當晚也參加歡迎會同樂。派對開始前，賈斯汀開口對蘇菲說，因為蘇菲家住太遠，他和女友都歡迎蘇菲到家中住一晚，便在派對結束時載著對方回家。

但在派對期間，蘇菲喝下了賈斯汀遞來的飲料後，開始四肢無力、頭暈目眩。賈斯汀及女友看到蘇菲的異狀後也立刻幫忙攙扶，讓蘇菲躺在客廳的沙發上，並準備枕頭，幫她蓋好被子，讓蘇菲覺得賈斯汀根本是一名暖男。

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▲賈斯汀性侵玩學姐後，竟轉頭跟女友求婚。（圖／達志／示意圖）



沒想到，蘇菲睡到一半發現自己的褲子被人脫掉，這才驚覺暖男學弟變成色狼，還趁著她完全無法反抗時性侵得逞。賈斯汀性侵完蘇菲後立刻回到房間內，確認女友睡著後又再次下樓，性侵被害人第2次得逞。

蘇菲隔天離開賈斯汀的家後，立刻打電話給姐姐求救；兩人一起報警、到醫院驗傷。此外，賈斯汀也在同日向女友求婚，並接受親朋好友的祝福，行徑非常誇張。

賈斯汀事後被警方逮捕後，完全否認犯行，但蘇菲體內的精子被驗出DNA就是賈斯汀的，讓他不得不認罪。事件傳開後，當地的超市也決定立刻開除賈斯汀，並且終身不再錄用；另外，賈斯汀被處以8年的有期徒刑，並終身留名在性犯罪者登記冊上。