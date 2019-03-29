超強狂風吹來！勇男5秒跟遮陽傘一起飛天4公尺　神扯片曝光

▲強風把成年男子連人帶傘吹上天了。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

直接被吹上天了！土耳其南部奧斯曼尼耶（Osmaniye）有一名男子薩迪克（Sadik Kocadalli）在市場工作時，發現附近一個遮陽傘快要被強大的陣風吹飛，他與其他2人立刻衝上前想要壓制遮陽傘，但不料他就這樣跟遮陽傘一起被風吹上天了，所幸他墜落時沒有受傷。

綜合外媒報導，薩迪克透露說，當時他正在市場裡工作，風突然就越來越大，後來他就注意到旁邊，推車上的傘快要被吹跑了，他立刻衝上前嘗試要穩住傘，還跳上推車試圖用體重壓制，但沒想到他才剛跳上去，就連人帶傘一起被強風吹上天空，就像風箏一樣直接飛天了。

薩迪克立刻意識到他的體重無法讓傘下降，就在大約離地4公尺時決定從推車上跳下來，所幸身體最後沒有受到任何傷害，他慶幸說「值得慶幸的是，我非常平安，遮陽傘撞到一根柱子後，就下墜了。」

根據了解，遮陽傘落地時反而砸中了一名無辜民眾，導致這位民眾當場被擊昏且有腳部和肋骨的骨折情形。此外，這一陣強烈的狂風源自於當地發生的一起10分鐘的龍捲風。

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