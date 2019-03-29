日本潮流教父NIGO登場蘇富比　「THE KAWS ALBUM」收藏估價3億

看過辛普森？吃過麥當勞？也知道Kaws？但是就只有NIGO會在十多年前就想到要找Kaws來畫Simpsons然後叫人家Kimpsons !

請繼續往下閱讀...

藝術家是敏銳而多感的。

他們很早就知道當下會成為過去，而如何讓當下有存在的意義，就是當代藝術家的功力。

說白了，也就是讓當下成為有價值的印記。

有的人寫故事，有的人畫畫，有的人譜樂音，還有的用行為讓人摸不著頭緒。

Nigo，從裡原宿品牌拼出來的當年小伙子，十幾年來抵達到了世界藝術舞台上，從品牌主理人，成為蘇富比拍賣會藏家選品策劃的主題人。他的收藏與別人的收藏都一樣，為什麼他的收藏可以拍出天價？

你也有吃過麥當勞外賣，你或許也有Kaws的畫，你有想到要把當時吃的外賣貼紙，貼在Kaws畫作框上嗎？

你猜為什麼Kaws 菲董 藤原浩 大家沒事都去找他？因為友情也因為這位先生聰明過人。

Nigoldeneye系列 1 將在4/1拍賣。有興趣的人可以考慮出手。

（當然，你也可以考慮找藝術家幫你畫一張川普森，天啊我被辛普森上身）

這組作品現在是高價，未來是天價。那當時看起來多麼平凡的事情，今日再看，麥當勞竟然也有了時代感？

1999年 某月某日我為VOGUE造訪Nigo東京的A Bathing Ape辦公室時，記憶中曾見過他這張Futura畫作。（等等來找一下當年採訪的頁面古蹟）這張陪伴創業歲月以及無數夜晚的作品，若是你，捨得嗎？拍賣之後就不是你的了。

常聽人說，藝術是無價的。事實上，有價的藝術可能可以傳承更久。了解物件的價值之後，成為一個正當且有數字意義的收藏動機，當人們知道自己手上的畫作或者古董有多少價值之後，會更認真想到要如何更珍貴的保存它。

（或者NIGO會自己拍回家？）

預估拍出價格60，000，000港幣至80，000，000港幣（sothebys）

KAWS（生於1974年）

THE KAWS ALBUM 二〇〇五年作

款識《THE KAWS ALBUM》，KAWS，05（作品背面）

壓克力畫布101.6 x 101.6 公分，40 x 40 英寸

藝術家是敏銳而多感的。

日前Tom Sachs也賣出30張麥當勞商標版畫sold out.

雖然他比Nigo晚15年想到麥當勞印記，也還是算快的。

而在我們還沒感覺到的時候，有的人已經在做了。

話說回來，我們集再多麥當勞貼紙也沒用喔……

亮點不止於麥當勞，而是誰在什麼時代，創作了什麼作品。

蘇富比拍賣邀請Nigo登場成為拍賣藏家兼主腦，推出Nigoldeneye系列藏品第一個版本。

Nigo說：「這名字（Nigoldeneye）是Pharrell Willams菲董給我的，關於我的收藏，我的生活，日文有一個詞Mekiki 目利，是說凡事都看很準。就是說若我會喜歡，一個價值一塊錢的物件跟一張Andy Warhol的畫便是無差別的了。

NIGO曾經在2014年的蘇富比拍賣拍出兩張Andy Warhol的康寶濃湯版畫，那也是蘇富比與Nigo的無敵拍賣起源，

2014的NIGO只活兩次系列，總成交金額拍出驚人的港幣34，788，750元。

https://www.sothebys.com/en/auctions/2014/nigo-only-lives-twice-hk0552.html

Jean Prouvé Marcoule Bench with Astro Boy Sculpture

以及2015年的NIGO回歸系列，Star Wars系列收藏品拍出50萬美金天價

https://www.sothebys.com/en/auctions/2015/return-of-the-nigo-n09402.html

這一組Kimpsons是Nigo在1996年認識Kaws之後特別訂製的畫作。也就是獨一無二。雖已水漲船高，隨著Kaws目前在當代藝術品市場的價格，早已不可同日而語。上邊貼著的麥當勞貼紙成為Nigo的裡原宿時代印記。大家看準下手吧。拍賣會將在4/1日蘇富比春拍舉行。

拍品公開展示期間

Public Exhibition: 29 March – 1 April 2019

Hall 5， Hong Kong Convention and Exhibition Centre



-

文字：Jil Wu

圖片提供：Sotheby's

NIGO珍藏品的儲藏空間。那位E.T.先森之前好像有來台北:)

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - jil

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

帶孩子們出征巴黎，法國商業藝術展！

瘋狂藝術富豪：口袋有四千萬，你會買一張被絞碎的畫嗎？七個關於收藏的瘋狂元素

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。