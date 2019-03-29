海中巨鯊只剩半截！神秘咬痕滿布傷口　驚見旗魚尖喙直插頭部

▲鯊魚是海中食物鏈的霸主，很少有其他更強大的獵食者對手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一名釣客在澳洲新南威爾斯海岸（New South Wales coast）附近的海域裡捕獲一隻「死去的鯊魚」，而這隻鯊魚並不完全，只留下巨大的「頭部」，身體已經被截斷，並在邊緣處發現密密麻麻的齒痕，推論可能被更大的鯊魚啃食，但仍不確定兇手是誰。

根據《每日郵報》報導，該名釣魚者傑森（Jason）將釣魚成果發布在臉書上，只見那隻尖吻鯖鯊（Shortfin mako shark）只剩下巨大的頭部，身體幾乎都已經被啃食乾淨，推估頭部重量約100公斤。這樣的「怪物」可以長到3.6公尺長、570公斤，也是鯊魚中最快的物種，在海中速度可達每小時74公里，很少成為獵物。

然而，驚人的不只是鯊魚之間的獵食故事，傑森表示，另一個令人嘖嘖稱奇的發現是，將這顆「鯊魚頭」剖開來看，藏有一隻旗魚的「喙」，顯然已經嵌入頭部多年，但鯊魚優異的自癒能力讓傷口周圍快速閉合，而且還不至於造成生命危險。

該張驚人照片也引起網友熱烈討論，有人認為可能是虎鯊的傑作，因為他曾看過一隻虎鯊咬了超過3公尺長的鯊魚一口。另一位網友仔細看完照片認為，從這隻鯊魚傷口周圍的密密麻麻的齒痕推論，兇手可能不只一個，但沒有進一步資料證明是什麼殺死了牠。