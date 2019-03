史努比幫妳洗出清爽水嫩的好膚質　Kiehl's、蘭蔻、SK-II母親節優惠曝光

現在的女孩越來越依賴濾鏡,拍照如果沒有美膚一下,根本無法按下快門,但手機上無暇的膚質,並不代表現實的膚況。生活中人與人接觸是沒有辦法躲在濾鏡後頭的,讓本尊也有令人稱羨的好膚質,保養功不可少,除了勤擦保養品、還要懂得吸取最新的知識,了解新產品、讓膚況一直走在最前端。

DHC x Snoopy 史努比洗卸淨膚組限定版/NT$1,160

DHC 和超萌狗狗史努比推出聯名組合『史努比洗卸淨膚組合限定版』!這次史努比帶著他的好朋友們,伴隨輕快的節奏,跳出歡樂的舞步,讓肌膚每天都能徹底卸除惱人的負擔,洗出清爽水嫩的好心情!史努比洗卸淨膚組合 除了深層卸粧油可愛設計外,同時將超人氣的純欖滋養皂變身成純欖滋養洗面乳,更方便攜帶使用。

深層卸粧油*M)*1 容量:120ml

純欖滋養洗面乳*1 容量:100ml

STEAMCREAM蒸汽乳霜史努比迷你收藏版 30g*3/NT$1190

源自英國的STEAMCREAM蒸氣乳霜全球首創手工精製,結合了英國天然藥草與日本手工蒸氣鎖水技術,強調全身從頭髮到臉、身體到手腳皆適用。被英國媒體譽為「Wonder Cream」奇蹟乳霜,可以抹頭髮、身體、臉部肌膚,甚至乾燥的雙腳,自然的薰衣草味,天然芳香。這次STEAMCREAM蒸氣乳霜特別推出史努比迷你收藏版,三入一組,一次收集三款不一樣的角色圖案包裝。

Kiehl's 2019年母親節檔期,金盞花化妝水加大版現身(特價NT$2,390)

每年都是粉絲手刀搶的限定商品,今年更加碼,購買大瓶裝【金盞花植物精華化妝水】500ml,即加贈全新商品【金盞花精萃亮采水凝霜】7ml,讓女孩可以體驗到最佳的保濕方程式。

母親節檔期,搶先體驗新品 "金盞花明星組"(價值3690元,特價3100元)

組合內容:金盞花植物精華化妝水250ml+金盞花精萃亮采水凝霜50ml+金盞花蘆薈精華保濕凍膜 14ml+金盞花植物精華化妝水 40ml+金盞花潔面泡泡凝露 30ml

另外只要消費正貨折扣後滿NT$5,800,可再加贈「明星精華2件組」與方便旅行攜帶的「KIEHL’S透明化妝包」乙只。這次的化妝包做成雙包設計,使用更有彈性,裡面的布袋上還印有Kiehl's創辦人的名言"Love what you do, put your heart into it and you will be rewarded (喜愛你正在做的,並且投入心力,終會獲得獎勵)。"

蘭蔻Lancome 2019年母親節檔期!必買優惠組出列

身為市場上的熱門精華,蘭蔻小黑瓶絕對是多數愛用者的屯貨目標,2019母親節,蘭蔻大手筆推出超優惠的《超進化肌因賦活露》、《超進化肌因活性安瓶》組合,以下就是必敗選項,能搶到任一款組合都超划算、超幸運!

限定櫃點:台北信義新天地 A11/A8/A4、忠孝 SOGO、台北站前新光三越、台北南西新光三越、板橋 大遠百(中本)、中壢 SOGO、新竹巨城、台中廣三 SOGO、台中中友百貨、台中新光三越、 台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、高雄漢神百貨(本館)。

小黑瓶修護熱銷組 買一送六,價值NT$6,850元,建議零售價NT$3,900元

買50ml送30ml,內容包含:超進化肌因賦活露50ml(正產品)+超進化肌因賦活露5mlx6,售完為止/不可列入滿額贈送

小黑安瓶修護發燒組 買一送三,價值4,720元,建議零售價NT$2,950元

買20ml送超過半瓶,內容包含:超進化肌因活性安瓶20ml(正產品)+超進化肌因活性安瓶4ml x3,售完為止/不可列入滿額贈送

Aesop 輕柔潔面乳 100 ml/NT$950元;200 ml/NT1,500(4月2日上市)

歷時10年研發,Aesop終於在2019年推出旗下第一款卸妝乳,使用橄欖油萃取為基底,搭配保濕性高的泛醇(維他命原B5),和具舒緩作用的檀香和薰衣草,打造出敏感肌、乾性肌膚也能無負擔有效卸除彩妝,洗後不油膩、留下清爽保濕膚觸的卸妝品。雖然是乳液,但質地很水感,在臉上按摩彩妝隨之溶解,散發的香氣特別療癒,建議每次取五十元硬幣(或更多)按摩,不需乳化直接清水洗淨即可。

洗完肌膚柔軟不緊繃,還亮了一個色階。目前Aesop的卸妝產品共有4款,分別是新品輕柔潔面乳、眼唇卸妝保養油NT700、香芹籽潔面油NT$1,850(油性肌膚特別推薦,可以油去油),以及純淨滋潤潔面乳NT$1,100(適合卸除隔離霜、防曬等淡妝)

碧兒泉Biotherm 2019年母親節檔期!必買優惠組出列

<預購會限定> 奇蹟金三角組,優惠價:NT$6850/價值:NT$9530 (內含:奇蹟活源晶透露200ml+奇蹟活源精露200ml+奇蹟活源淡細紋眼霜15ml+奇蹟活源眼部舒緩冰導輪)

2019年初碧兒泉專為年輕眼部肌膚設計的【奇蹟活源淡細紋眼霜】,可加強修護眼部肌膚細紋丶質地清爽無負擔,廣受年輕族群喜愛,母親節即刻加入優惠,在預購會推出金三角組合,一次收藏明星商品:奇蹟活源晶透露、奇蹟活源精露(皆為加大版)搭配奇蹟活源淡細紋眼霜,同時加碼贈送眼部細紋修護神器-眼部舒緩冰導輪(價值NT$850)。

眼部舒緩冰導輪:獨家不鏽鋼球圓面設計,360度貼合眼部肌膚,同時冰鎮舒緩眼部肌肉,消除眼部疲勞擊退泡泡眼及黑眼圈。

<預購會限定> 碧兒泉VIP專屬買2送8,優惠價NT$5700/價值:NT$8808,內含:奇蹟活源精露200mlx2 or 奇蹟活源晶透露200mlx2 +奇蹟活源晶透露14mlx4+奇蹟活源精露14mlx4

在預購會同步推出的買8送2,是碧兒泉火力全開回饋鐵粉們的佛心組合。日/夜奇蹟水:【奇蹟活源精露】及【奇蹟活源晶透露】皆有買2就送8的優惠,且兩瓶奇蹟水皆是JUMBO SIZE,囤貨就趁現在。

<全省通路> 碧兒泉水光草保濕雙天王組,優惠價:NT$3050/價值:NT$4316(內含:水光保濕雙精華50ml+水光草保濕凝凍50ml+活泉平衡潔顏膠20ml+活泉平衡機能水30ml+水光草保濕凝凍15ml)

被譽為沙漠肌救星的【水光草保濕雙精華】擁有10倍濃縮的天然水光草與植萃角鯊,以及精華液融合保養油的雙質地,保濕同時具有強力抗氧化功效,使肌膚保濕又發光。另外,質地清爽不悶不粘膩的【水光草保濕雙凝凍】能修護肌膚傳水功能,快速補水直達肌底。二項商品一次加入優惠組,絕對是秒殺目標。

SK-II 2019年母親節檔期,6組含有青春露限定組

年度百貨盛事2019母親節慶已熱烈開跑!SK-II先於嘉義耐斯百貨展開母親節慶序幕。台中遠東、廣三SOGO、中友百貨、台北統一百貨即將於三月底陸續展開,全台新光三越、SOGO 及其他遠東百貨體系也將於4月3日起加入開打行列2019年母親節慶,無論是對青春露躍躍欲試的新同學,還是每天都離不開SK-II的忠實粉絲,SK-II推出多款夢幻明星組合,絕對是體驗青春露的最佳時刻!

PITERA™精華體驗組 NT$2,376(青春露 75ml+亮采化粧水 30ml+青春敷面膜1片)

經典青春限定組 NT$5,292 (SK-II 青春露230ml + SK-II青春敷面膜4片)

經典青春優惠組NT$5,292 (SK-II青春露230ml+ SK-II 亮采化粧水30ml+ SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g (輕盈版))

青春經典優惠組NT$4,032起 (SK-II青春露160ml以上+SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g (輕盈版)+SK-II 全效活膚潔面乳20g)

青春經典熱銷組NT$5,292 (SK-II青春露230ml+SK-II亮采化粧水160ml) 限定門市限量販售:忠孝SOGO、中壢SOGO、新光西門、中友

青春潔面熱銷組NT$5,292 (SK-II青春露230ml + SK-II全效活膚潔面乳120g) 限定門市限量販售:新光台中、漢神巨蛋、SOGO巨城、SOGO復興

Sisley抗皺活膚御緻美體精華 150ml/NT$9,900

Sisley抗皺活膚御緻潤澤護手精華 75ml/NT$4,300

受到Sisleÿa抗皺活膚御緻系列的「表觀遺傳學」啟發,Sisley研究室再次將這突破性的發現延伸,運用在身體肌膚和手部肌膚的抗老和緊緻養護,推出全新兩樣新品幫助達到女神纖氣感!Sisley全新「Sisleÿa抗皺活膚御緻美體精華」,於全身都達到能有效的緊緻及抗衰老功效 ,持續使用四周後明顯撫平細紋,腹部、臀部周圍的肌膚,手臂也變得更加緊緻。

能讓身體肌膚秒吸收的”絲絨溶心”質地搭配有效的植物活性成分,散發極致香氛並展現完美色澤,讓每天的保養時刻都是愉悅的享受!「Sisleÿa抗皺活膚御緻潤澤護手精華」針對手部肌膚的全方位抗老保養,給予嬌嫩的雙手猶如臉部肌膚般的珍寵養護,一舉彈嫩、光滑、保濕、滋養、舒緩肌膚,同時預防蠟黃與暗沉,並全面打擊手部肌膚的老化跡象!

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝組

之前在韓國上市引發女孩收藏熱潮,超可愛的搖擺企鵝設計,台灣終於宣布引進,兩種組合「神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組」、「神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組」,透過不倒翁設計與男女企鵝組的形式,正好適合男女各自一組,共同享受可愛的保養時光。

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組(女生版) NT$1,350

內含神奇分子釘修護凝露150ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組(男生版) NT$ 1,550

內含神奇分子釘滋養霜50ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。

