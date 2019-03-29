不敵蘋果、三星！SONY智慧型手機連年虧損　將大裁2000員工

▲SONY不堪虧損，決定縮減旗下人力與其他成本。（圖／記者邱倢芯攝）



國際中心／綜合外電報導

隨著智慧型手機銷量大跌，日本電子大廠SONY不敵連年虧損，目前已經縮減採購零件與促銷活動費用等，未來將評估縮減經費，以決定旗下智慧型手機部門人力削減規模。目前日本國內已經計畫將智慧型手機部門的部分員工安排至其他部門，而歐洲與中國分公司則將召集願意主動離職的員工。

根據《日本經濟新聞》報導，SONY在2018年度的智慧型手機銷量預計為650萬部，相較前一年減少一半，與2013年相比更是只有六分之一。雖然SONY因不堪虧損已經在2014年裁減1000名員工，但仍然無法補足虧損缺額。SONY智慧型手機部門的年營收約為5000億日幣（約台幣1398億元），但直到2019年度為止已經連續三年陷入虧損，SONY希望能在2020轉虧為盈，因此積極推出各種降低成本的策略，並有意將營運費用降低為2017年的50%。

據了解，SONY智慧型手機部門的人力在2020年3月以前，將會從目前4000名裁減到一半，加上各方面的成本減縮，最多可以將成本降低5成。事實上，全球智慧型手機市場緊縮，SONY不敵蘋果、三星以及華為等強勢品牌，如今市場佔有率只剩不到1%。