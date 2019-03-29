迪麗熱巴曬大腿漾甜笑　出門背兩咖GUCCI才夠潮

▲GUCCI「活捉仙女」找來迪麗熱巴拍街拍，好評如潮。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

迪麗熱巴近日穿著GUCCI格紋套裝拍攝一組街拍大片，復古造型大曬鉛筆腿，讓粉絲們舔屏，紛紛表示已融化。熱巴沒有辜負眾人的期待，不斷變化表情，呈現多變樣貌，一下漾起大大的甜笑，一下又變冰山臉，但粉絲通通買帳，讚GUCCI「活捉仙女」。

請繼續往下閱讀...

▲熱巴一下漾起甜笑，一下又換上冰山臉，百變模樣粉絲全都買帳。（圖／品牌提供）



熱巴的街拍大片把網友逗得很開心，連帶的連她手上新款Zumi系列的中型提包、小型鏈帶包也受到矚目，有人說「瞬間種草」，也有人說「人美衣服美包美」、「小綠包真好看」等。仙女熱巴與GUCCI一起被網友們表白，好評如潮。

▲熱巴出街一次拎上兩個小綠包。（圖／品牌提供）



迪麗熱巴一次背兩款包出街，用「雙包」背法跟上迷你包風潮，且她挑選的墨綠色系既有春夏氣息，到了秋冬仍是不出錯的色彩，若小資女要投資，也是挺不錯的獨特選擇。

▲Zumi綠色手提包，售價（小型）NT$99,900元、（中型）綠色手提包，售價NT$119,900元。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Zumi系列是2019春夏新款，是創意總監Alessandro Michele以洛杉磯音樂人Zumi Rosow為靈感設計的系列，最大特色是包身上的金銀雙色馬銜鍊雙G釦。全系列共分為手提包與鏈帶包兩款，前者有中型與小型尺寸，可提可背；後者也附有鏈帶與提把，還能當作手拿包，一包多工頗實用。

▲Zumi系列共分為手提包與鏈帶包兩款。（圖／品牌提供）

▲Zumi系列紅色長夾，售價NT$27,100元。（圖／品牌提供）



▲Zumi系列白色鍊帶卡夾，售價NT$20,400元。（圖／品牌提供）