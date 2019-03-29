確診大腸癌4期只剩3年可活...80歲阿嬤跟孫女一起考上同大學

▲阪田美枝抱病苦讀考上同志社大學研究所，攻讀博士學位 。（圖／翻攝自zenwaren youtube）



國際中心／綜合外電報導

日本京都市一名高齡80歲的阿嬤阪田美枝2018年驗出罹患大腸癌第四期，被醫生宣告只剩3年可以活，沒想到她卻沒有放棄夢想，在今年2月與孫女祐實子分別考上名校同志社大學的研究所前期博士課程與大學部，並於春天正式入學。事實上，阪田阿嬤在退休前曾經在同志社女子大學內工作，因此對於同志社大學更有深厚情感。

根據《京都新聞》報導，阪田美枝在1990年代、任職於同志社女子大學時，曾經將走遍全國收集到的「造紙頌」與「造酒頌」等傳統歌謠集結後出版成書籍與CD，沒想到在2018年春天時，阪田美枝的作品意外受到知名爵士鋼琴家山下洋輔高度評價稱「（工作頌）日本文化的起點」。

阪田美枝聽到山下的讚賞後，決心深入研究、發掘作業頌歷史，因此報考博士班。怎知這時阪田美枝卻突然被醫師宣告罹患大腸癌第四期，僅剩3年可活。阪田在確診大腸癌後，更加強進修的意念，希望能在研究所的2年內，留下「有形」的研究，於是在2月報考同志社大學綜合政策科學研究所，並在3月上旬正式收到錄取通知。

阪田美枝的孫女阪田祐實子也在3月從同志社國際高中畢業，直升同志社大學的政策學院，未來將與阿嬤在同個大學內就學。祐實子提到，自己還沒有找到真正想做的事，因此更加佩服阿嬤的意志力。而阪田美枝則笑說，之後的電腦選課還得麻煩孫女幫忙了。