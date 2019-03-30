米奇、維尼變IG網美！日本迪士尼玩偶「可自由調整姿勢」拍到手機沒容量

▲日本迪士尼玩偶拍到手機容量不夠！輕鬆擺出各種POSE。（圖／翻攝自.takaratomy-arts.co.jp）

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迪士尼控們準備好！這次日本玩具大廠「T-ARTS」帶來超可愛的可自由調整姿勢娃娃，而且非常有誠意的一次推出10位超人氣角色，有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、奇奇、蒂蒂、小熊維尼、小豬、大眼仔以及毛怪，不管什麼POSE它們都可以擺，絕對會讓大家拍到手機容量不夠～

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▲一次推出10位超人氣角色，有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、奇奇、蒂蒂、小熊維尼、小豬、大眼仔以及毛怪。（圖／翻攝自.takaratomy-arts.co.jp）

這系列娃娃的手跟腳都能調整，不管是要趴著、坐著、站著還是躺著都可以，而且大小就跟手機差不多，不管到哪玩都可以方便攜帶，讓你走到哪拍到哪，身為迪士尼控怎麼還能冷靜坐著啦！

▲每款的日本含稅售價為1,814圓（NT$510）。（圖／翻攝自.takaratomy-arts.co.jp）

現在到日本的玩具店就可以購買，每款的日本含稅售價為1,814圓（NT$510），心動不如趕快找朋友代購～

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