世越號錄有「敏感內容」　南韓海軍驚爆「刪監視紀錄」！

▲南韓世越號。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓世越號即將在4月16日屆滿5周年，這場一共造成304名學生罹難的悲劇，至今仍讓許多人感到心痛，受害家屬更未得到一個滿意的真相；南韓社會災難特別調查委員會則於近日踢爆，檢察官在調查時所拿到的監視錄影帶，可能遭到海軍跟海岸警衛隊刪除並竄改。

根據《韓國先驅報》報導，調查世月號的專家小組指控，南韓海軍可能早在2014年6月22日前，已經獲得了船上的錄影帶，並且提前檢查過內容後，故意刪除了一些數據和記錄。

社會災難特別調查委員會認為，這些鏡頭可能存有一些「無法向公眾公布」的敏感畫面，所以才在被找到的當天遭刪除；目前正在調查海軍和海岸警衛隊是否有接觸過這些東西，但還需要更多時間來進行調查。

報導中指出，有人懷疑監視錄影帶遭到竄改，因為當影片提交給警方時，內容只有上午8點46分之後的場景，即為船上人員發現不對勁，並通報海洋警察廳的前三分鐘，但是在這之前現場情況為何則是不得而知；而且更有倖存者指出，監視器一直都在船上的3樓運行，直到當天上午9點半。

此外，當時海岸警衛隊多花了2個月的時間，「檢查」這份船上的監視錄影帶，為何需要如此長的時間也啟人疑竇，因為這個影片是確定事故原因的關鍵證據；若是影片即時被恢復和分析，不僅僅可以更快速的找出船隻沉沒原因，也能使救援行動更加成功。

世月號受害家屬表示，種種的指控都暗示著，前南韓總統朴槿惠政府有很大的可能性，干預監視錄影帶的調查，要求對這件事進行跟深入的追查。2014年4月6日，重達6800噸的渡輪在南韓南部海域翻覆並沉沒，造成304人罹難，大多數的死者為正值花樣年華的高中生；當時政府緩慢、拙劣的救援行動引起了強烈的批評，至今船難發生的原因仍不清楚。