基督城萬人追思…總理喊「治癒」極端主義　倖存者選擇原諒

▲ 據瞭解，這場全國追悼會有超過2萬人到場參加。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭15日槍擊恐攻事件迄今相隔2周，紐西蘭政府今（29日）舉辦全國追悼活動，在50名罹難者被一一唱名的時刻，在場數千人默哀致意。總理阿爾登（Jacinda Ardern）承諾，紐西蘭將會是「治癒」（cure）極端主義病毒的國家，而倖存者阿瑪德也同樣選擇和平這條路，強調極端主義要就此打住，且想要懷抱滿滿愛與關懷的心，期盼未來不要再有無辜性命喪生。

綜合路透社、法新社、RNZ報導，這場全國追悼會吸引數千人到場參加，除了阿爾登之外，就連全球近60國的代表也一同現身會場，來到當初槍案地點努爾清真寺（Al Noor）附近的海格利公園（Hagley Park）。

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▲ 紐西蘭總理阿爾登承諾，紐西蘭將會是「治癒」極端主義病毒的國家。（圖／路透）

面對這起喋血槍案，阿爾登至今的處理態度受到國際社會讚揚，她今天則是選擇穿上傳統毛利斗篷現身會場。她提到，儘管此次事件讓50人遭到痛苦、暴力迫害，但「願你平安」（al-Salam Alaikum）仍是眾人團結的簡單問候語，且是從那群躺在病床的傷者口中說出來，「面對仇恨與暴力，他們充分有權表達憤怒，但相反的，他們敞開了大門，讓我們與他們一同哀悼。」

阿爾登表示，紐西蘭將會是找到「治癒」極端主義病毒的國家，並重申紐西蘭不歡迎種族主義及侵害宗教信仰自由的行動，「我們現在的挑戰，就是要把最好的一面變成現實。」

值得一提的是，恐攻倖存者阿瑪德（Farid Ahmed）在台上分享當初事發當下的情況，訴說著愛妻胡絲娜（Husna）為了他衝回現場卻不幸喪命。而阿瑪德最終選擇擁抱和平，原諒殺害他妻子的槍手。

「我不想有顆有如火山沸騰般的心，這只會帶來怒火，沒有和平，只有仇恨…這把火不但會燒傷自己，也會燒向周圍的一切」，阿瑪德提到，「我想要一顆充滿愛與關懷、充滿憐憫寬容的心，不想再失去更多無辜性命，也不希望讓他人嚐到我所經歷過的痛苦…所以我選擇了和平，我選擇了愛，我選擇了寬恕。」

▲▼ 恐攻倖存者阿瑪德上台分享自己的看法。（圖／達志影像／美聯社）

據瞭解，這場追悼會超過2萬人出席。基督城市長達爾齊爾（Lianne Dalziel）則表示，仇恨在紐西蘭沒有立足之地，目前當局正全心投入後續救援作業當中，「基督城是座和平之城…我們不會被2019年3月15日所發生的事情所限制，我們是團結、愛、憐憫、善良的代名詞，他們就是我們（紐西蘭人）。」