維密天使就靠這招！跳繩省錢又有效　10分鐘相當於慢跑30分鐘

▲跳繩不受限時間和場地，是隨時都能跳起來的有氧運動。（圖／翻攝自IG/adrianalima，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

又到了露出肌膚的季節，瘦身計畫準備啟動！想要瘦得漂亮，除了健康飲食還得靠運動才能事半功倍，你知道嗎？跳繩是最不花錢且最有效，它可以一邊進行有氧且一邊使用全身肌肉，郭雪芙和維密天使Ariana Lima都是跳繩愛好者呢！

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跳繩這運動大家應該都不陌生，根據研究指出，跳繩10分鐘就相當於跑步30分鐘所消耗的熱量，對於一些不想耗費太多時間的人，可是甩肉的好選擇，不只能甩瘦消腫，更對心臟機能有助益，可以讓血液獲得更多氧氣，使心血管系統健康強壯。

這項運動更不受場地限制，隨時隨地都可以跳起來，但得記得跳完後要做收操拉伸的動作，才不會讓小腿肌增大。人體生理週期有規則可循，一天當中最適合運動的時間為下午3點～6點，這時段不容易囤積碳水化合物，且燃燒脂肪效果加倍。

先前說過跳繩能動用全身肌肉，並能快速讓心跳增加，若沒有運動習慣的你，請循序漸進慢慢增加運動時間，才不會給心臟帶來多餘負擔。在夏季來臨前，趕快跟著動起來！

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