24歲修女遭2惡狼拖進油棕園　勒斃後屍體還遭蹂躪

▲印尼雅加達24歲修女被兩名歹徒殺害、姦屍。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印尼雅加達驚傳一名24歲正妹，日前騎車載著9歲女童回家的路途中，竟遭兩名歹徒攔截，並拖進草叢性侵得逞，勒斃後還遭繼續蹂躪。事後，兩名歹徒犯後企圖騎著死者的機車逃跑，卻被民眾圍毆，隨後警方也將他們逮捕到案。

根據外媒報導，死者是一名華人修女林紫妮(Melindawati Zidoni)，擁有一雙水汪汪的大眼睛，更是美人胚子。事發當天她騎車載著9歲女童回家，在經過油棕園時，兩名蒙面歹徒突然出現攔截，先將女童掐暈、綑綁丟棄一旁，再把她拖進園裡輪流性侵，更慘忍將她殺害後再度侵犯屍體。

事後，女童被附近的村民發現送醫，警方也隨即調查林紫妮的下落，最後在油棕園裡發現她的屍體，全身衣衫不整，上衣被撕爛、胸罩被掀至頭頂，下半身裸露。經過警方初步研判，認為死者是先被歹徒掐死，死後下體再被蹂躪。

雖然女童沒被性侵，但卻受到嚴重的驚嚇，她向警方供稱，在她暈倒前，她看到紫妮姐姐不斷拍打、推開壓在身上的歹徒。

犯後兩名嫌犯想騎林紫妮的機車逃跑，卻被當地民眾發現他們行為可疑，將他們攔下，拿出打獵土槍掃射，但因為火力不足，嫌犯只受到輕傷。警方聽到槍聲也隨即逮到他們，目前正在醫院接受治療。

另外，因這起性侵殺人案震驚全村，村民都在為林紫妮哀悼並舉辦禮，唯獨女童還不知情，警方表示，因女童目睹姊姊被侵犯過程，受到驚嚇，因此還不打算將事實告訴她，怕她無法接受。