影片曝光！惡魔父子殘忍射殺冬眠黑熊母子　「滿手血水」超嗨擊掌

▲ 雷納父子以沾滿血跡的手擊掌。（圖／翻攝自YouTube／The Humane Society of the United States）

國際中心／綜合報導

美國一對父子2018年在阿拉斯加一座島上狩獵時，找到一個黑熊洞穴，便在2頭熊寶寶面前殘忍射殺正在冬眠的母熊，接著再將熊寶寶射死。他們事後因非法獵殺等罪名被判刑，紀錄下完整犯案過程的影片才終於曝光。其中可見他們將已經嚥氣的黑熊拖出洞穴，還興奮的以沾滿血水的手與對方擊掌，畫面相當驚悚。

41歲的父親安德魯‧雷納（Andrew Renner）和18歲的兒子歐文（Owen Renner）2018年4月前往威廉王子灣（Prince William Sound）的埃斯特島（Esther Island），非法射殺了3頭黑熊，以為沒有留下證據，實際上卻被阿拉斯加漁獵總部（Alaska Department of Fish and Game）及美國國家森林局（US Forest Service）為研究黑熊而架設的隱藏式攝影機拍得一清二楚。

▲ 影片可能引起不適，請慎入。

由影片中可見，身穿黑色背心的安德魯舉著長槍、緩緩靠近洞口，彎腰查看洞中黑熊狀況；歐文則赤裸上身，拿著手槍走在後方。他們站在樹洞前，向內開槍將冬眠中的母熊射殺後，小熊不斷發出淒厲的慘叫聲；沒想到他們竟再度舉槍，連開2發將小熊射死。

2人合力將母熊屍體拉出洞外後，歐文以地上的積雪清理手上的血跡，抬頭便看見滿手血水的父親高舉右手，便也跟著舉起手，發出清脆的擊掌聲，還洋洋得意的說道，「他們是絕對沒辦法找到我們的。」安德魯隨後舉起相機，拍下2人狩獵的成果，歐文甚至抓起熊爪、對著鏡頭展示，接著才開始肢解屍體，裝進黑色袋子後離開現場，留下滿地血跡。

事發2天後，雷納父子再度回到犯案地點找回彈殼，並帶走小熊的屍體；不久後將熊皮帶到位於帕爾默（Palmer）的阿拉斯加漁獵總部，謊報找到黑熊的地點，還宣稱沒有看到小熊。

在阿拉斯加，殺害小熊或養育小熊的母熊屬違法行為。有這段影片做為鐵證，讓雷納父子因非法獵殺、獲取及運輸獵物等多項罪名被起訴；安德魯還涉嫌做偽證，謊稱開槍的是自己，而非兒子歐文。

今年1月，安德魯被判處5個月徒刑，緩刑2個月，還被罰款2萬美元，緩刑1.1萬美元，狩獵執照被吊銷10年，此外還有許多財物被沒收。歐文則被判緩刑，並被要求參加社區服務及獵人安全課程；狩獵執照被吊銷2年。另外，們都必須支付1800美元的賠償金，為法定非法獵殺黑熊的賠償金額。當局則在判決結果出爐後，於27日將影片公諸於世。