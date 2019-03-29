「穿內搭褲會誘男人犯罪」媽媽發文批：太赤裸　女大生PO照抗議





▲全球近年來吹起內搭褲穿搭風潮。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一名母親於22日公開題為「內搭褲問題」的長信，請求印第安那州（Indiana）聖母大學（University of Notre Dame）的女學生不要再穿內搭褲，因為實在太赤裸了，這讓一個要養育4名男孩的媽媽感到很困擾。結果該信在網路上迅速發酵，聖母大學女學生紛紛在Twitter貼上穿著內搭褲的照片抗議，強調「我們不應該為了男人以及經常性的道德約束譴責所負責。」





綜合外媒報導，身為4名男孩的媽媽懷特（Maryann White）在聖母大學學生報紙《觀察家報》（The Observer）發表長信，「我在寫這封信之前已經想了很久」。她說她一直在等這波流行過去，這樣就沒有必要寫這封信了，但那天遲遲不來。

「我沒有想要攻擊任何人，也沒有想要違背誰的權利」，懷特說，2018年的秋天，她正和家人在大教堂作彌撒，看見一群穿著內搭褲的年輕女人，「她們把上衣穿的很短，這樣就可以完全露出內搭褲」，而且當中有些人的內搭褲貼到感覺就像是畫上去的。

懷特說，沒有人強迫這些女性穿上內搭褲，但令她好奇的是，難道沒有人覺得女人們為了趕流行，願意穿上這些暴露私密部位的衣服很奇怪嗎？懷特認為，「這個世界不斷透過電影、電玩遊戲、MV等等管道，不斷把女性描繪成『甜心』（babes）的形象」，讓身為天主教徒的母親更難教育4個兒子，每個女性同時都是某人的媽媽和女兒，也應該像所有人一樣受到尊重，而不只是一個「肉體」而已。

「內搭褲太赤裸、太暴露身材曲線了」，懷特說，儘管人體很美妙，但我們不應該因為喜歡自己就赤裸裸地到處亂跑。懷特說，她不想看見女人只穿著內搭褲外出，但根本無法避免，「這樣叫年輕男性們如何忽略她們」？懷特呼籲，要聖母大學的女學生們成為第一批拒穿內搭褲的女性，「妳絕對有權利穿上它們，但妳絕對也有權利不穿」，「謝謝所有人傾聽這次的教誨，這是天主教媽媽們的專長！」

貼文在數天內引起廣大風波，Twitter上開始出現「leggingsdayND」的標籤；聖母大學的女學生們抗議懷特管太多，紛紛PO出各種內搭褲穿搭照，「一位媽媽說女人穿內搭褲會引起男人犯罪，所以我們在這裡抗議，我們不應該為了男性負責，也不該為了那些對女性持續不斷的道德譴責負責。」也有網友說，懷特應該好好教育自己的兒子們，也該對男性有更好的期待，這樣問題就解決了。





