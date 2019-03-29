印度試射反衛星「太空武器」產生上百碎片　美國防部：太空一團糟

▲印度成功試射反衛星「太空武器」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）日前宣布已成功試射反衛星武器A-SAT，以導彈擊落一枚低軌道衞星，更直言印度已成為「太空強國」。不過美國國防部警告，印度此舉會造成太空秩序「混亂」，美軍正在追蹤導彈集中衛星所產生超過250塊的碎片，避免影響其他衛星的運行。代理國防部長夏納翰也呼籲印度，「不要把太空弄得一團糟。」

代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）28日指出，全球對太空的依賴程度越來越高，制定太空參與規則更顯得重要，「太空是所有人可以都可以發展的空間，每個人也都活在這裏面，請不要把它變得一團糟。」專家表示，擊落衛星後所出現的碎片，可能會損壞其他正常運作的衛星，不過印度政府則強調，所有碎片會在45天內進入大氣層後燒毀，不會對其他衛星造成影響。

夏納翰強調，印度試射反衛星武器顯示發展「太空軍隊」的重要性，「我們談論的空間是一個有爭議的領域，有很多未知的變化會在這裡發生，而印度也不是唯一擁有這項能力的人。」他也再度警告其他可能也想試射太空武器的國家，「不要製造更多太空垃圾與混亂。」

