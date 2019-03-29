期限倒數！脫歐「部分協議」3度闖關　梅伊：通過我就下台

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國下議院將於29日就脫歐協議中的「退出協議」（Withdrawal Agreement）進行表決，若投票通過，英國脫歐時間將會延長至5月22日，首相梅伊也會依照承諾辭職。根據歐盟規定，若英國能在3月29日前同意協議，那麼將允許英國延後到5月22日脫歐，以便完成剩餘細節。若是3月29日沒有結論，就必須在4月12日前提出替代方案，否則就只剩硬脫歐一途。

先前議院都是就整份脫歐協議進行表決，事實上梅伊（Theresa May）與歐盟談妥的協議中，包含「退出協議」與「政治宣言」（political declaration）兩個部分，前者是具有法律約束力的條文，包含所有英國退出歐盟的條款、公民權益、過渡期細節與愛爾蘭邊界問題，後者則是單純概述了脫歐後英國與歐盟的關係與未來發展。

議長貝爾考（John Bercow）曾警告梅伊，不可能讓完全沒改過的協議三度闖關，因此這次才決定只討論其中一部分。英國首相梅伊向保守黨議員表示，英國離開歐盟之後，她將會辭去首相職務，以換取協議通過。工黨脫歐發言人施凱爾（Keir Starmer）則指出，該黨不會單獨支持「退出協議」，因為這會讓英國陷入盲目脫歐的困境。