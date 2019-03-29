囚女兒當性奴24年　亂倫生7子「噁父老人癡呆」還喊：我沒錯

▲震驚事件的奧地利亂倫案，女主角如今墜入愛河。（圖／翻攝自奧地利媒體下同）

國際中心／綜合報導

人類史上最令人震撼的家庭悲劇，莫過於伊莉莎白（Elisabeth Fritzl）遭到父親約瑟夫（Josef）性侵長達24年，並生下7名小孩，事件曝光後全球震驚，根據調查約瑟夫前後至少非禮女兒超過3000次，最後是因為和女兒亂倫生下的孩子重病就醫才被警方關注。如今傳出被判無期徒刑的約瑟夫出現老人痴呆症（阿茲海默症）的現象，獄方表示，恐怕已經活不久。

根據英國《太陽報》報導，居住在奧地利的約瑟夫，在女兒伊莉莎白18歲時，將她騙到家中的地窖裡迷昏，之後就軟禁在小小的空間中，成為他專屬的性奴。而面對妻子時卻只回應「伊莉莎白因為加入邪教，所以不會回來」帶過。

自1984年開始，伊莉莎白被迫生活在狹小的地底空間中，地窖隔音相當好，機關重重甚至還有暗門、密碼鎖，約瑟夫還準備了基本的生活配備讓女兒生活。長達24年的時間裡，約瑟夫還會找伊莉莎白一起觀看成人片，並且要求模仿，前後亂倫生下7名小孩，其中一名孩子還在出生就夭折。變態的約瑟夫還將伊莉莎白生下的三名小孩帶回家讓妻子養，並表示「這都是女兒在外面亂生丟在門口的！」而剩下三個孩子則是留在伊莉莎白身邊。

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▲而變態父親如今卻得到阿茲海默症。

直到2008年，長女科斯汀生了重病，伊莉莎白拜託約瑟夫讓孩子去醫院看病，整起事件才曝光。當時已經42歲的她勇敢的出面指控父親在孩子面前性侵她，最終約瑟夫因為亂倫、性侵、非法監禁遭判無期徒刑。目前伊莉莎白改名換姓帶著孩子在奧地利偏僻的村鎮生活，每一周仍需要接受心理醫師、專業的醫師做身心檢查。

而在伊莉莎白所居住的村莊，部分的居民都知道這個家庭所發生的悲劇，也都相當保護這家人。伊莉莎白漸漸的跟負責保護一家人的保鑣湯瑪士（Thomas Wagner）相愛，靠著愛情的力量走出傷痛，如今湯瑪士也非常盡心盡力的陪伴孩子們成長。

遭到判刑的約瑟夫後半輩子都在監獄中度過，近日監獄人員表示，「他似乎出現了阿茲海默症，可能來日不多。」但當地記者前往探視時對約瑟夫提起這件事情，他仍表示自己完全不後悔做出監禁女兒的事情，還是令人相當憤怒。