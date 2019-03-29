榮登地表最美！M.A.C推出粉紅大理石紋彩妝，手刀搶貨預備

▲仙氣外表搭上超美色選，一推出勢必引發搶購熱潮。（圖／翻攝自M.A.C官網）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自IG@bethcharlton96、beautydea、myartistcommunity_silverburn、myartistcommunitybraehead

大理石控的你，快筆記！一向給人鮮明印象的M.A.C，繼先前霸屛IG的奶茶粉底之後，即將推出這款超美的ELECTRIC WONDER系列，時髦大理石紋搭上粉紅和金色，美到要人無法抗拒！

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據外媒報導，ELECTRIC WONDER全系列將推出高達19個品項，從唇膏、唇釉、眼影盤和打亮修容。其中最值得注意的就是超豐富色選，5色的子彈唇膏，包括嫩粉色、南瓜橘、玫瑰紅應有盡有，還有帶著亮粉的光澤唇釉，實用度高的12色眼彩盤，還有打造立體輪廓的修容餅等等。

新系列不只有著仙氣的大理石外型，盒內的金色邊框更讓整體充滿質感，修容打亮系列的粉蕊更有著珠光紋路，可說是處處是細節。此系列即將在4/4於英國和愛爾蘭搶先上市，其他地區也會陸續推出，期待台灣也能趕快到實品呢！

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