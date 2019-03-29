他右腳化膿發臭「拿菜刀自斷腳掌」　遭狗兒撿回家當零食啃！

▲男子自己砍斷壞死的右腳，卻被鄰居的狗叼回家。（圖／翻攝自roxolana.com.ua下同）

國際中心／綜合報導

在貧富懸殊相當大的俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯，富者恆富，窮者則有可能連基本的看醫生都無法。日前烏克蘭一名男子因踩到釘子而沒錢就醫，右腳傷口最後化膿長蛆發出惡臭，沒錢就醫的情況下，竟拿家中的菜刀直接將自己的右腳切下，並且丟到住家附近的垃圾桶，沒想到最後卻被鄰居的狗直接叼回家嚇壞老奶奶主人。

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▲鄰居老奶奶看到狗兒叼「人腳」回來當場被嚇傻。

根據英國《每日郵報》報導，62歲男子特韋爾多赫列布（Vladimir Tverdokhleb）因為右腳踩到釘子化膿，導致壞死，18日時竟在家拿菜刀砍下自己的右腳，並叫妻子帶到家裡附近的垃圾桶丟棄，卻沒想到被鄰居所養的狗一路叼回家。飼養狗兒的老奶奶表示，「我原以為只是一般的食物，沒想到一近看竟然有腳踝跟腳趾，直到現在想起來，我還是覺得相當噁心。」

老奶奶當下通知警方，警方一開始朝他殺分屍案前進，但調查數日都沒有下文，造成了當地城鎮居民內心惶恐，以為是有殺人魔而尚未逮捕到。直到近日，特韋爾多赫列布因為砍斷腳的傷口出現惡化的現象，被妻子送到醫院後整起事件才曝光，特韋爾多赫列布表示，因為自己並非有錢人，才出此下策。

當地警方在公布事件後，希望可以得到民眾的募款幫助，目前已經有醫療團隊願意免費幫特韋爾多赫列布做清創手術、以及術後保養。