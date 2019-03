搭火車驚見隔壁男「掏鳥愛撫」！地方媽媽開直播淚：我害怕到睡不著

▲澳洲地方媽媽凱西(Kathy Robertson-Cipak)搭乘火車時,親眼看到一名男子「掏鳥愛撫」。(圖/翻攝自Kathy Robertson-Cipak臉書,下同)

國際中心/綜合報導

澳洲一名地方媽媽搭乘火車前往布里斯本途中,親眼看到坐在旁邊的一名年輕男子「掏鳥愛撫」,表情還一副相當得意的樣子,她嚇到趕緊拍照下來,事後想到這幕她害怕到無法入睡。

這名地方媽媽凱西(Kathy Robertson-Cipak)搭乘火車前往布里斯本時,發現年輕男子一直在抓癢,以為有蝨子;仔細一看,竟然是「掏鳥愛撫」,而且當她親眼見到時,男子也同時盯著她,還一副沾沾自喜的表情。

「我真的當場嚇傻了……」凱西告訴記者,她看到這個畫面時先是發訊息給丈夫和昆士蘭州鐵路,希望有人看到她的訊息後可以阻止男子的愛撫行為,然而車廂內都是老人,她也無法呼救,於是拍下照片和影片留下證據,再把這些影像給鐵路人員看。

請繼續往下閱讀...

凱西說,通常這個情況,她會站起來然後揍對方,但當下她看到整個嚇傻,完全不知道身為女性的她到底該怎麼做,「當車門打開時,那名男子就只是把鳥放下。」

透過影片可以看到,凱西將所有畫面拍攝下來然後告訴火車工作人員,這名男子正在愛撫鳥的事情,即使站員表示,列車到站後將會連繫警方處理,但心煩意亂的她仍不斷哭泣,她只要想到那名男子的色臉就感到相當害怕,也不斷透過臉書向朋友求救,不知道該怎麼辦才好。

臉書網友也幫凱西肉搜到這名噁心的男子,並且找出男子的相關個人資料,以便提供給警方。瑪麗伯勒(Maryborough)警方表示,調查人員正在釐清、準備搜捕該名男子。凱西表示,事後她嚇破膽,半夜會做惡夢睡不著,她希望可以盡快逮捕這名男子。

Please see in comments on my wall photos of the disgusting human being who thought it was ok to do what he did. Thanx to the power of Facebook and my daughters post a stranger contacted me with a link to this scum bag mutts fb profile. Police have yet to find him. Feel free to share so they can find his whereabouts please. Police said it would not be the first time he has done this as he had no hesitations at all.