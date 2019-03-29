影／18歲正妹跳傘慶生　從390公尺高空墜落　直接摔死！

▲卡德納斯以高空跳傘來慶祝18歲生日，未料生日同時變成忌日。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

墨西哥一名女學生卡德納斯(Vanessa Cardenas)上周日(24日)以高空跳傘的方式來慶祝她的18歲生日。未料降落傘未能及時打開，讓她從390公尺的高空直接掉到地面，在男朋友直擊之下活活摔死。 跟她在一起的34歲跳傘教練卡斯蒂略(Mauricio Gutierrez Castillo)同樣死亡。

這起事件發生在墨西哥的莫雷洛斯市(Morelos)。「信天翁空中運動俱樂部」(Albatross Air Sports Club)的經理蓋坦(Jorge Gaitan)一直堅持認為：兩名死者當中的一人，對這宗悲劇難辭責任。

鎮據了解，卡斯蒂略是一名經驗豐富的跳傘教練。他曾經陪伴過400多名學員跳傘。當天下午3點左右，卡德納斯和她的男朋友一起來到了這家俱樂部。她表示希望以拉風的方式慶祝自己的18歲生日。

接下來，她跟卡斯蒂略一起登上了飛機。飛機在空中翱翔了數分鐘後，地面的人看見他倆跳下來了，卻是直接掉到地面。 醫護人員在下午3點43分左右趕到現場，在墨西哥-阿卡普爾科高速公路(Mexico-Acapulco highway)附近找到兩人屍體。

蓋坦表示，這宗悲劇並非意外。他補充說：「我們正在調查此事。但降落傘沒有故障。一切似乎都顯示，這肯定跟跳傘的人有關。它並非意外，這是人為錯誤做成的。」