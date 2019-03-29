2艘「超10萬噸巨無霸船」爆相撞！船身切出驚天裂縫仍「神穩」...原因揭曉

▲斯尼優海洋號本身的排水量極大。（圖／翻攝自騰訊網）

國際中心／綜合報導



阿曼灣的富查伊拉港錨地24日發生「2艘巨型船隻」嚴重相撞事故，其中一艘是巨型油輪，名為斯尼優海洋號，另一艘則為液化氣船，名叫阿希姆號。從現場畫面可看出，斯尼優海洋號的船頭被撞出一條巨大裂縫。由於相撞前「斯尼優海洋號已經下錨」，所以可推測是阿希姆號的操作失誤所造成的。

綜合媒體報導，儘管斯尼優海洋號的油輪因為撞擊受到嚴重受損，包括水線以上與以下部分都遭逢巨大損毀，但由於船艘本身的排水量極大，所以在有大量海水湧入的情況下，還是可以讓船頭保持高昂狀態，不會因為失去重心沉入海中。

與斯尼優海洋號油輪相比，阿希姆號液化氣船的排水量小了一半多，大約為10萬餘噸。據了解，阿希姆號建造於2009年，到目前為止剛好使用第10個年頭，船旗國是馬耳他，是由印度一家航運企業負責管理。

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▲斯尼優海洋號油輪其實已在富查伊拉港錨地停靠好幾天。（圖／翻攝自騰訊網）

報導更提及，斯尼優海洋號建造於2001年，最大排水量為28.13萬噸，全長330公尺、寬60公尺，吃水為10.8公尺，平均航速為13.6節左右。據悉，兩艘船在相撞的時候，斯尼優海洋號油輪其實已在富查伊拉港錨地停靠好幾天，且在3月16日就已抵達富查伊拉港。

斯尼優海洋號的甲板有如巨大的廣場一般，在事故發生後，斯尼優海洋號的船員得到阿曼港口方面的協助，並將船身移到其他地方。據了解，根據國際航運界的常規，斯尼優海洋號需在當地的船廠接受洩漏狀況評估與檢修，才能夠放行。

▲阿希姆號建造於2009年，到目前為止剛好使用第10個年頭。（圖／翻攝自騰訊網）

由於相撞前「斯尼優海洋號已經下錨」，所以可推測是阿希姆號的操作失誤所造成的。船頭可說是整條船最堅固的地方，如今阿希姆號液化氣船雖然受到損傷，卻沒有太嚴重，相較之下，斯尼優海洋號油輪則留下了阿希姆號液化氣船撞擊所造成的巨大裂縫。