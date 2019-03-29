川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活　這些媒體從未比現在更腐敗

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普從通俄門脫身後，今天又在推特上痛罵主流媒體對他的報導不公，還嗆假新聞已經越來越瘋狂，完全沒有可信度、無法尊重，媒體從來沒有比現在更腐敗。此外，他也再次針對邊境問題發文，痛批墨西哥從來都沒有做任何事情阻止非法移民進入美國，宏都拉斯，瓜地馬拉及薩爾瓦多也都一個樣。

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▼石油輸出國家組織（OPEC）增加石油產量非常重要。世界市場很脆弱，石油價格變得太高，謝謝！

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▼國會議員亞當•希夫兩年以來，明知故犯去違法的說謊、洩露信息，應當迫於壓力辭去國會職務！

▼美國聯邦調查局及司法部將調查芝加哥令人憤慨的傑西．斯墨列特案。這件事對我們國家來說真的非常尷尬。

▼墨西哥沒有做出任何行動來阻止非法移民流入我國，他們只是嘴上說說卻沒有任何行動，宏都拉斯，瓜地馬拉及薩爾瓦多全都一樣，拿了我們這麼多年的錢卻什麼都不做。民主黨人不會在乎這樣糟糕的法律，也許應該關閉南方邊境了！

▼假新聞媒體正在變得瘋狂，他們遭受了重大的崩潰，完全沒有可信度或尊重，必須考慮合法化！我已經學會跟假新聞一起生活，這些媒體從來沒有比現在更腐敗，總有一天，我會告訴你（一個）秘密！

▼今晚將前往密西根州的大急流城參加大型集會，屆時將討論我們國家正在發生的許多令人振奮的事情，還有將談論汽車公司和其他公司正在回到密西根、俄亥俄、賓夕法尼亞、北卡羅來納州、南卡羅來納州以及所有地方。