日落粉藍漸層RIMOWA行李箱太美～超模也想搶

▲RIMOWA x Alex Israel聯名箱色調太夢幻了。（圖／翻攝RIMOWA官網）

記者陳雅韻／台北報導

美國視覺藝術家近日在個人IG上po出他與RIMOWA聯行的行李箱，預告即將上市，立刻引來大批網友與超模好友們熱烈回響，超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾、卡莉克勞斯都留言說想要，因為染上如霓虹光般色彩的箱子，實在太美了啊！

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▲RIMOWA x Alex Israel聯名箱共有2種顏色供選擇。（圖／翻攝Alex Israel IG）

Alex Israel擅長將軟糖般甜美色調融入設計之中，此次跨界與RIMOWA合作，以他的家鄉洛杉磯的日落美景為靈感，將傍晚天空從藍色漸變粉、近似玫瑰金色變紅的漸層色調，染在原本酷味十足的鋁鎂合金行李箱上，另一款則以天空藍為主色調，再逐步揉入漸層嬰兒粉，連輪子都換上藍或粉色，堪稱最夢幻的RIMOWA行李箱。

▲Alex Israel（中）一po出與RIMOWA聯名行李箱照片，立刻引來超模娜歐咪坎貝爾（左）讚美。（圖／翻攝Alex Israel IG）

雖然Alex Israel標註即將上市，但RIMOWA僅透露是夏季發行。不過由於品牌與台灣前任與現任代理商三方，仍就經營細節協商中，台灣粉絲若想買此夢幻行李箱，只能先關注官方訊息了。

▲RIMOWA在洛杉磯街頭放上大大的行李箱裝置藝術，相當吸睛。（圖／翻攝RIMOWA官網）