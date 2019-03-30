超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！　小資女也能無痛入手

▲這些方形錶，真的好迷人呀～（圖／翻攝自intl.oliviaburton.com）

記者楊坊士／綜合報導

說起腕錶，多數人直覺性性想起圓形錶殼形狀，而時下有越來越多「方形」設計冒出頭，充滿幾何與古典風格的線條，令人深深著迷。以下盤點4個萬元以下錶牌，小資族都能無痛入手。

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▲米蘭帶、雙色錶帶設計更時髦。（圖／翻攝自rosefield IG）

1.Rosefield

結合荷蘭簡約設計與紐約時尚風格的Rosefield，旗下錶款採用日本石英機芯、快拆錶帶設計，全以不到1000元港幣（約台幣3932元）就能購入。全新的The Boxy系列，多了米蘭帶錶帶，也承襲簡潔俐落線條，更能襯托都會女性風格。

▲售價6,990~7,190元。（圖／翻攝自intl.oliviaburton.com）

2.Olivia Burton

受到全世界網美愛戴的「英倫花園錶」Olivia Burton，作品常常看得到具生命力的「3D立體蜜蜂」，配上換上淡玫瑰金的方形錶框，襯著素雅或如花園般的錶盤，宛如把一幅藝術畫戴在手上。

▲KNOT錶常有特色錶帶。（圖／翻攝自knot_taiwan IG）



3.日系KNOT

說到方錶，不得不提及2014年誕生於日本東京吉祥寺的文青品牌KNOT，可可以自行組合錶帶、錶殼，打造自己的專屬風格腕錶。不時還會推出特色錶帶與夢幻色錶盤，平常逛到別忘記多進去看看。

▲Amalys精緻卻帶有態度，4,990元。（圖／THE UNIT STORE提供）

4.比利時錶牌Amalys

來自比利時的Amalys，對台灣消費者來說是個較陌生的品牌，經典的25mm方形尺寸錶殼，配上「#Daretobesquare」品牌標語，雖然小巧精緻，但仍能表現出時下女性獨立、無懼、不隨波逐流的生活態度，很適合手腕細的女孩佩戴。

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