不屑150就業機會！貝加爾湖「瓶裝水工廠」停建…網躺河床抗議

▲俄羅斯民眾對於貝加爾湖被中國人開發感到相當憤怒。（圖／翻攝自IG #спасибайкал下同）

記者陳亭伃／綜合報導

世界最大的淡水湖，位於俄羅斯伊爾庫茨克的「貝加爾湖」，自然景觀相當迷人，夏天溫度涼爽是許多俄羅斯人的避暑勝地、冬天全湖泊結冰的神奇景觀，更展現出大自然的魅力。但日前卻傳出中國將投資「瓶裝水工廠」加蓋於貝加爾湖，讓當地居民相當不滿，俄國法院27日做出判決，認定工廠建造計畫是違法取得，必須先暫緩。外媒則指出，對此判決很可能讓中國對俄羅斯的「一帶一路」計畫造成影響，進而影響到兩國關係。

綜合俄媒報導，伊爾庫茨克（Иркурск）州長表示，將暫停中國在貝加爾湖畔將要興建的「瓶裝水工廠」，這項工程自1月動工開始，讓當地92萬民眾相當不滿，認為中國人為了賺錢跑來俄羅斯亂抽湖水，擔心湖水水位會降低「最終導致湖泊生態大亂」，而最令人憂心的，包括中國人不斷在當地活動，風俗民情遭到影響。

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▲架在貝加爾湖上的管線跟天然景色有著極大的懸殊感。

這項工程引來全俄羅斯民眾不滿，更發起大規模的遊行示威，逼的當局只好先順從民意，改口停建。鑽研貝加爾湖的專業人士提到，近年來湖水水位已經下降，如果再從400公尺深處開始抽取，勢必將會對生態造成影響，加上近年中國人在貝加爾湖出現投資的飯店、餐廳，讓居民的生活環境也遭到破壞，因此儘管中國商人認為工廠可以締造150個工作機會，居民卻不以為然。

此外，該工廠將生產的瓶裝水，預計也僅銷售到中國、韓國以及蒙古，對於俄羅斯人而言，「到我家門口挖水，卻外銷，痛卻在自己身上」因此皆表態無法接受。網路上也紛紛出現網友、部落客親自到貝加爾湖力挺。俄羅斯當地電視台及官方媒體也不斷探討，關於貝加爾湖遭到工廠興建所可能承受的危機。

俄羅斯境內出現大規模的反對聲浪，其中一件反對連數人數更高達92萬，讓總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）下令徹查是否有符合環保標準。

其實在不久之前，俄羅斯就已出現反中聲浪，除貝加爾湖示威外，也有50萬人連署抗議中國人濫砍西伯利亞森林，希望總統普丁可以出面處理，面對「一帶一路」及中俄關係，民眾跟政府兩面不同需求，看來還需要很長一段時間。