Ean部落閣／萬華小旅行！林家古宅星巴克喝咖啡、住凱達大飯店遠眺淡水河

文、圖／Ean

就算沒出國，我也喜歡住飯店。並非家裡沒溫暖，而是透過這種方式，總能讓自己換成觀光客模式，用不同角度來探索自以為熟悉的城市。這回，我到才開幕一年多的凱達大飯店住一晚（查看房價），順便用腳來重新認識所在的萬華地區，是趟很有味道的兩天一夜老城區小旅行。

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▲ 30層樓高的凱達飯店，是萬華新地標

750 間客房，全台第二大，連結萬華火車站，捷運站步行 3 分鐘



與萬華火車站共構，凱達大飯店 2017 下半年才開幕，擁有 750 間客房是僅次於台北君悅飯店的全台第二多客房數酒店。挑高大廳採用白色系的大理石柱面，一旁牆上的彩繪主題是台灣海底景觀與觀音山景，以此來表現台灣在地的生態之美。30 層樓建築拔地而起，大面的客房窗戶深得我心，部分客房能俯瞰龍山寺與剝皮寮，向遠看還能欣賞觀音山與淡水河。蠻有意思的是，七百多間客房風格並無統一，規劃三種，分別是輕工業風、豪華風與雅緻風格，三種風格很不一樣，主要是希望讓客人下回能換個風格入住，有新鮮感。

▲飯店大廳，明亮氣派

▲一樓大廳旁的休息區，辦理住房手續時可在這稍做休息

▲雅緻風格的豪華套房，可一邊欣賞龍山寺與遠眺觀音山，一邊泡澡

▲上圖是輕工業風格的三人房，下圖是豪華風的四人房

客房均有浴缸與 JBL 藍芽喇叭，備品選用台灣品牌歐萊德



這回我住的是飯店針對情人月所推出的「TOUS撩心情人住房專案」，該方案提供的是 9 坪大的豪華客房，我住到的輕工業風格是以黑色金屬線條搭配仿舊木地板，是時下蠻受歡迎的設計風格，簡單洗鍊。房間位於 12 樓，景觀不錯。

▲帶這次我住位於 12 樓、輕工業風的豪華客房

▲ 9 坪大的空間很剛好，需要的設備一應俱全

▲情人月專案，床上會準備有浪漫擺飾

客房提供的硬體設備都有一定品質，例如，不管房間等級都有提供一款音質不錯的 JBL 藍芽喇叭，顯見誠意。浴室我自己很喜歡，所有房型都會配有大小不一的浴缸，我特別欣賞浴室的照明設計，明亮溫暖又不刺眼，待在裡頭很舒服，免治馬桶是 TOTO 的水龍捲，每回看沖水不知怎的都會感到療癒，淋浴間的洗髮乳與沐浴乳則是選用可重複填裝的歐萊德，這個台灣品牌我自己也很欣賞，幾年前曾參觀他們公司、印象很好（看房價）。

▲所有客房都是提供 JBL 藍芽喇叭

▲浴室空間寬敞明亮，印象深刻

▲使用台灣品牌歐萊德的沐浴品。

▲五樓 98 酒吧有個射飛鏢機，相當好玩。

百宴自助餐，從三點蟹到 Choice 肋眼牛排，挑戰你的自制力



因不算是度假型飯店，因此公設沒有很多，不過還是有座露天泳池以及設備蠻完善的健身房，蠻能符合房客需求。餐廳部分，有個可射飛鏢的 98 酒吧與兩間中西式餐廳，這回在西式的百宴自助餐廳吃了晚間自助餐與自助式早餐，餐點種類與菜色都非常豐富，特別是晚餐從多種螃蟹、鮮蝦、生魚片到選用美國Choice等級的肋眼牛排、披薩等一應俱全，建議先走一輪，規劃一下有限的胃納量，記得要留些空間給冰淇淋，這裏提供了哈根達斯跟莫凡比兩種品牌，此從還有少見的泰國雪糕，若愛冰品可吃得過癮。整餐吃下來，我突然有個體會，吃自助餐考驗的原來不是食力，而是自制力啊！

▲晚間自助餐提供三種螃蟹，可吃得過癮。

▲自助晚餐菜式豐富。

▲兩款品牌的冰淇淋，提供多種口味。

▲8樓有露天泳池與健身房。

散步 6 分鐘，來去 80 年歷史新富町文化市場喝好咖啡



若有機會來這住，不要浪費絕佳的地理位置，留些時間出去走走，步行六分鐘的範圍內，就很精彩。這回時間有限，我還來不及走到龍山寺、華西街與剝皮寮，因光走到附近的「新富町文化市場」就被困住了。改建自歷史超過 80 年的新富町食科品小賣市場，由忠泰建設取得這個市定古蹟的經營權，重新設計賦予新生命，在 2017 年清麗轉身，值得一看。推薦這邊有間 MOT Cafe 明日咖啡，蒸籠造型的吊燈，趣味可愛。在服務人員的推薦下，我點了款日曬的淺焙咖啡，調子乾淨明亮，提供裝了冰塊的窄口杯與一般咖啡杯，能品嚐不同溫度下的風味，我喜歡。

▲MOT Cafe 明日咖啡，忠泰建設賦予八十年老市場新生命。

▲MOT Cafe 明日咖啡的單品不錯。

洗石子外牆的馬蹄形建築旁，還有間改裝自事務所日式木屋的合興八十八亭，販賣一些傳統味的糕點，也可入內喝茶，同樣是個很有味道的所在。

▲合興八十八亭改裝自過去的事務所。

步行 1 分鐘，市定古蹟萬華林家星巴克



離凱達大飯店更近，走路只要一分鐘就能來到另一間也很有特色的萬華林家星巴克，所在的林家古宅同樣是市定古蹟，在建築修復與門市設計上，星巴克融合並保留了林家古宅的昔日風貌，例如完整保存了老式雙開門，而室內的門窗與欄杆也都還能看到羅馬式柱頭細部設計與精緻刻畫，若有興趣想要深入認識，可參加提供的專業導覽。

老城區的魅力，深藏巷弄裡，藉由兩天一夜的萬華小旅行，又再多認識這座原已熟悉但其實還不夠了解的城市，真好！

▲萬華林家古宅星巴克，是台北市定古蹟。

/ Info. /

凱達大飯店



地址：台北市萬華區艋舺大道167號

交通：

台鐵 | 搭乘至台鐵萬華站，步行約 1 分鐘

捷運 | 龍山寺站 2 號出口，步行約 ３分鐘

停車資訊 | 飯店斜對面設有停車塔（限高1.8米），停車入口位於艋舺大道 260 號（艋舺大道與西園路口），住房期間免費

新富町文化市場

地址：台北市萬華區三水街70號（捷運龍山寺站 3 號出口）

開放時間：10:00-18:00（週一休館）

MOT Cafe 明日咖啡



地址：台北市萬華區三水街70號1F（捷運龍山寺站 3 號出口）

營業時間：10:00-18:00（週一休館）

萬華林家星巴克（星巴克艋舺門市）



地址：台北市萬華區西園路一段 306 巷 24 號 & 26 號

營業時間：星期一至五 07:00 – 21:30，星期六、日 07:30 – 21:30

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！