兩水獺孤兒失母險些安樂死　水族館大器收留重獲新生

▲救援人員正在給水獺寶寶餵奶，畫面十分溫馨。(圖／喬治亞州水族館官網)

國際中心／綜合報導

美國加州動保人員今年在加州河岸先後救起兩隻不幸跟母親失散的小水獺。但由於牠們年紀太小，獲救後卻無法再度野放。如果不能及時找到一個永久的居所，兩隻小水獺將面臨被安樂死的命運。

所幸當局及時找到亞特蘭大一家水族館願意照顧這兩隻水獺孤兒。「喬治亞州水族館」(Georgia Aquarium)周三(27日)宣布：兩隻水獺日前已抵達新家，正在適應環境。

目前約10周大的瑪拉(Mara)是在今年1月17日時，在加州聖路易斯港擱淺，當時牠只有1周大。後來牠被送往奧克蘭一處動物中心照顧。由於美國「魚類和野生動物服務處」判定瑪拉無法被放回野外，因此該中心選擇了「喬治亞州水族館」(作為牠的新家。

正當水族館人員準備運送瑪拉時，卻又接到另一隻水獺吉伯遜(Gibson)獲救的消息。目前5周大的吉伯遜在本月12日時因為遇上風暴，不幸跟母親失散。救援人員本來想將把吉伯遜送回母親身邊，無奈當時卡梅爾河風急浪高，上述行動以失敗告終。

剛好「喬治亞州水族館」正準備接收瑪拉，當局遂安排吉伯遜同往。兩隻水獺寶寶日前搭乘私人飛機抵達目的地，在新家展開新生活。

請繼續往下閱讀...