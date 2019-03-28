蜜雪兒回憶錄《蛻變》破暢銷紀錄　歐巴馬自傳預計今年推出

▲美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）的回憶錄《蛻變》在去（2018）年11月發售，至今已在全球售出將近1000萬本，包括全球販售的紙本印刷、數位電子書以及有聲書，總銷售量可能刷新同類書籍的紀錄。

根據《彭博》報導，出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）在歐巴馬2017年卸下總統一職後，與夫妻2人簽下高達6000萬美元（約新台幣18.5億元）的2本回憶錄合約。德國媒體巨頭博德曼（Bertelsmann SE）是該出版商的重大股東，執行長拉貝（Thomas Rabe）表示，「我們相信這能夠成為有史以來最成功的回憶錄。」

產業追蹤機構尼爾森（Nielsen）表示，考慮到部分數據的所有權性質，以及產業數位化（電商所販售的電子書、有聲書）的情形，書籍的銷量向來較難準確追蹤，「沒有追蹤全球市場銷售情形，很難證實《蛻變》是否突破銷量紀錄。」

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▲美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒。（圖／達志影像／美聯社）

市場研究機構NPD集團藉由Book Scan追蹤，自2004年以來，《蛻變》已經成為美國史上銷量第二高的成人自傳，第一高的是伊莉莎白吉兒伯特的《享受吧！一個人的旅行》（Eat, Pray, Love）的十周年版。但NPD集團的說法與尼爾森相同，仍未能確切證實《蛻變》是否打破紀錄。

企鵝蘭燈書屋的CEO多勒（Markus Dohle）表示，「《蛻變》持續的暢銷，並且會成為每年提供穩定收入的『現代經典』。」他也提到，「希望巴拉克歐巴馬的回憶錄能在今年推出，並且得到相當高的銷量。」