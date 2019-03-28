別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白長襪超好看

▲Converse全新One Star Sunbaked有繽紛色彩。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

你對超百搭的小白鞋感到膩了嗎？那不如來試試Converse全新推出的帆布鞋！因應春天來臨，有搶眼繽紛的珊瑚橘、檸檬黃色系，低調一點的人還有黑與灰色可選擇，仿舊細節散發濃濃復古感，配上一雙白長襪就超有型。

請繼續往下閱讀...

▲One Star Sunbaked有4款配色，售價皆為2,680元。

以經典鞋款One Star為基底，推出的One Star Sunbaked系列帆布鞋，標誌性的星星圖案旁邊，增加磨邊細節，配上水洗帆布鞋面，有著迷人的褪色效果。有著果凍質感的橡膠後跟標，配上OrthoLite鞋墊，舒適之餘也很有潮流氣息。珊瑚橘款更配上粉紅色鞋帶，營造撞色視覺衝突，只要搭配簡單黑白色系服裝就很出色。

▲聯名A$AP NAST鞋款，售價3,180元。

先前與來自紐約哈林區的A$AP NAST聯名合作也已經開賣，合作的鞋款Jack Purcell Chukka源於最初誕生於羽毛球場上的Jack Purcell，以鞋頭「微笑」開口著名。

▲用姓名縮寫與介紹品牌特性，增添趣味性。

而全新款則變成腳踝高度，並用約12盎司的有機帆布鞋面、黑色橡膠大底，塑造粗獷工裝風格，更適合戶外活動穿著。聯名系列另外還包括長袖運動衫、運動長褲，將名字縮寫JP或用字典引文形式介紹Converse，是時下最夯的復古潮流風格。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App