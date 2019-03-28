2美元泛黃照！因拍到「19世紀傳奇槍手」　一夕之間暴增500萬

▲比利小子當時和同伴正在打槌球，剛好被鏡頭捕捉到。（圖／翻攝自推特@oldsnapshot）



國際中心／綜合報導

美國收藏家桂亞洛（Randy Guijarro）在2010年用2美元（約台幣61元）買了3張老照片，沒想到幾年後竟發現，其中1張剛好拍到傳奇槍手「比利小子（Billy the Kid）」的身影，這使得照片瞬間變價值連城的寶物，價格一夕之間飆漲到500萬美元（約台幣1.54億元）。

據The Epoch Times報導，桂亞洛平常就對古物十分癡迷，當時在古董店翻到這3張泛黃的老照片，覺得非常中意便掏錢買回，但他當下完全沒料到自己等於買了一張中獎彩券，而且還價值數百萬美元。

專業檢驗公司卡金（Kagin's Incorporated）在2015年將這張照片鑑定為「真品」，並推估是在1878年前後於新墨西哥（New Mexico）所拍攝，當時的比利小子才17歲，正在和農場主人還有同伴一起玩槌球。

▲左邊男子就是傳奇人物比利小子。

比利小子原名是亨利．麥卡蒂（Henry McCarty），在19世紀是無人不曉的傳奇罪犯，通常以一身牛仔裝扮現身，有著一雙清澈藍眼睛，身高約173至175公分。他槍法神準且殺人不眨眼，據傳從拔槍到射擊只需要0.3秒，還曾在林肯郡戰爭中殺死21人，雖然是個危險的狠角色，但世人都形容他平常溫文有禮，對老人、婦女都非常有禮貌，很難和犯罪時的模樣聯想在一起。

如此傳奇的人物，過去卻僅有1張照片存世，在2010年的科羅拉多丹佛拍賣會上，那張照片以230萬美元（約台幣7100萬元）被買下。如今桂亞洛持有的照片也被鑑定為真品，馬上就有拍賣行替它投保500萬美元（約台幣1.54億元），可見比利小子至今仍被世人視為十分傳奇的槍手。