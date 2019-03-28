發酵美容正夯！雪肌精御雅乳霜「會牽絲」，一抹超潤澤

▲新系列主打的彈潤霜質地特殊，肌膚超有感。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本有句俗諺：「有味噌就不需要求醫」，發酵飲食對健康和肌膚有著極大好處，許多女星更是每天一碗味噌湯來養顏美容。高絲雪肌精御雅將發酵力量與和漢植物萃取成分結合，推出活米微酵系列，幫助改善初老且提升肌膚活力透明感。

品牌研究發現，當開始面臨初老，肌膚會產生細微老化現象，若擱著不管，老化症狀加劇，肌膚活力也會跟著下降。於是高絲雪肌精御雅想到了日本發酵食物文化，既然吃了能健康，那麼結合保養品，應該也對美肌有助益。新品記者會上，更邀請大陸女星李沁擔任活動大使，和大家交流使用心得。

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活米微酵系列中，以活米微酵彈潤霜最受注目，結合日本發酵技術，是一款會拉絲的濃密乳霜。質地豐潤微妙，在肌膚上一推開即能柔順延展，潤澤度可直達肌底，卻沒有一般乳霜的厚重感。

活米微酵系列含有雪肌精三大植物成分，包括薏仁發酵萃取液、當歸和土白蘝，搭配發酵新配方，成分中的含有醣類、氨基酸不僅具高保濕效果還能對應肌膚老化狀態，提升肌膚活力與透明感，讓肌膚重獲能量。新系列一次推出5款品項，分別為卸妝油、洗面乳、化妝水、乳液和主打的彈潤霜。

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