Dickies春夏系列新增女裝支線　你想看的工裝情侶範本在這裡

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Dickies推出至今已有100多個年頭，所創立的工裝風格，也深深植入眾人心中，近年來積極推廣品牌，想要走出新的一步，其中，2019春夏的新品，就做出一些改變，推出了以往沒有的顏色，並根據亞洲人的身型進行修改，另外，增加了女裝的支線，帶給各位更多的選擇。

▲2019春夏新品多了女裝支線。（圖／翻攝自Dickies官網）

這次的春夏新品，可以看到男裝既有的襯衫、工作褲、短褲、吊帶褲、外套等設計，加上了更多的配色與剪裁，使之煥然一新；而顏色部份使用了，適合春夏的杏色，還有藍色、湖水綠、黃色，都是符合季節的配色。

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▲這次男裝有更多的顏色與剪裁。（圖／翻攝自Dickies官網）

女裝的部份，推出了運動外套、短版外套、長裙、長褲、短裙、T-Shirt，其中，還包括了較為中性的Polo衫；顏色部份，選用軍綠色、卡其色、紅色、粉色，都運用的相當得宜，也都是非常好搭的單品。

▲新的女裝支線，選擇也非常多。（圖／翻攝自Dickies官網）

Dickies這次的春夏新品，不論是版型或是顏色，對比以往，有很大的改變，而且增加了女裝支線，對女性朋友來說是一大福音，也符合Dickies想要走出新一步的策略。目前春夏新品已經開始販售，喜歡的朋友，可以去專櫃試穿看看，或是上官方IG帳號看更多新品哦！

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